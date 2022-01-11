Літак врізався в гору поблизу Сеула.

Винищувач F-5E розбився у центрі Південної Кореї. Пілотові не вдалося врятуватися.

Про це повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Читайте такожВинищувачі НАТО у 2021 році сотні разів перехоплювали російські літакиУ вівторок, 11 січня, в передмісті Сеула сталася авіакатастрофа. Винищувач військово-повітряних сил Південної Кореї врізався в гору за 40 кілометрів від столиці країни і за 100 метрах до найближчого населеного пункту.

"Попереджувальна лампочка загоряння двигуна майоріла з лівого та правого бортів літака після зльоту на базі в Сувоні о 13:44 (6:44 ранку за київським часом - УНІАН), літак незабаром пірнув", – йдеться у заяві ВПС.

Капітан, пілот літака намагався катапультуватися, але не зміг врятуватися. Повітряні сили заявили, що сформують оперативну групу для розслідування обставин аварії. Жертв серед цивільного населення немає.

За останній 21 рік дванадцять F-5E зазнали аварії. У 2013 році такий самий літак врізався в гору в центрі Південної Кореї під час льотної підготовки.

Південна Корея використовує такі винищувачі з 1970-з років. Загалом їх на балансі було близько 200, наразі залишається приблизно 80 і від них планують поступово відмовитися до 2030 року.

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