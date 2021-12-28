Спостереження за повітряним простором у країнах Балтії було посилено у 2014 році після початку російської військової агресії в Україні.

У 2021 році бойові літаки НАТО вже здійснили близько 370 вильотів для перехоплення повітряних суден, із них 290 вильотів стосувалися ідентифікації та спостереження за російськими літаками.

Кількість перехоплень російських літаків зменшилася - у 2020 році таких нарахували 350, повідомляє Spiegel.

Більшість літаків було перехоплено в країнах Балтії. Місії з перехоплення зазвичай проходили без інцидентів.

Читайте такожБританські винищувачі перехопили російський Су-24 неподалік Румунії

Як пише німецьке видання, після спрацювання сигналу тривоги, винищувачі з країн НАТО мають піднятися в повітря протягом кількох хвилин, щоб визначити, наприклад за допомогою візуального контакту, чи становить підозрілий літак загрозу. І, щоб за потреби його можна було зупинити силою. Місії в більшості випадків виконуються через російські літаки, і рідко через військові літаки з інших країн, або через пасажирські чи вантажні повітряні судна, які не вдалося відразу ідентифікувати.

Зазначається, що спостереження за повітряним простором у країнах Балтії було посилено у 2014 році після початку російської військової агресії в Україні. Загалом до дій готові понад 60 винищувачів НАТО.

Як повідомляв УНІАН, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що у 2021 році Євросоюз протистояв викликам силової політики. Він згадав у зв'язку з цим Росію, пообіцявши "відповісти з усією рішучістю".

Вас також можуть зацікавити новини: