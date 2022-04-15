Всі вторговані гроші відправлять Україні.

Швейцарська компанія Drink For Peace вирішила по-особливому підтримати Україну, яка бореться із російськими загарбниками. Відтак, виробник випустив горілку, названу в честі президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сайті бренду Vodka Zelensky.

100% доходу від продажу горілки бренд спрямує на підтримку українців, які цього потребують, та на відбудування країни.

Виробник також запустив кампанію #DrinkForPeace, спрямовану на збирання коштів на відбудову України й зміцнення миру. Українці, які живуть у зоні бойових дій, за допомогою платформи можуть повідомити, де саме допомога потрібна найбільше.

Пропонується також зазначити, які саме благодійні організації варто підтримати. Над розробкою платформи працюють фахівці.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 20 тисяч окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

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