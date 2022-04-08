Ольга зізналась, що навіть тимчасово втратила сенс життя через смерть мами. А згодом вирішила, що усі свої сили та любов вона може направити на допомогу дітям, які пережили війну та втрату близьких.

Ольга – донька Ірини - вбитої російськими окупантами жінки, чиї фото з червоним манікюром з Бучі облетіли увесь світ, розказала, що у перші дні повномасштабної війни в Україні і бойових дій на Київщині, жінка знаходилась на роботі між Ірпенем та Києвом.

В ефірі "Сніданку з 1+1" Ольга розказала, що родина шукала волонтерів, які б змогли відвезти Ірину на вокзал для евакуації. Доньці зателефонувала жінка вже з Ірпеня, сказала, що їде на велосипеді додому.

На прохання Ольги не їхати додому, мама відповіла: "Мама тебе любить, давай, бо важко крутить педалі".

"Зранку я виходила на зв'язок з сусідами, які сказали, що мами немає. Я подумала, можливо вона застрягла в якомусь підвалі, може хтось забрав її до себе, що вона встигла сховатися. Телефон не відповідав, думала, що вона його загубила або забрали окупанти. Я почала публікувати інформацію про пошуки своєї мами, написала, що вона була на велосипеді, в що була вдягнена. Яскраві елементи, які вже наступного дня дозволили знайти тих, хто її бачив. Написав мені незнайомий хлопець і сказав, що маму застрелили. Я йому кажу: "Можливо ти переплутав?"… а він почав її так чітко описувати, навіть до того, що навіть описав її поведінку, як вона їздить на велосипеді", - розказала Ольга.

Після інформації про загибель мами, дівчина призупинила свою волонтерську діяльність, якою займалась до того. Проте вірити в смерть близької людини Ольга не хотіла і знову відновила пошуки, які тривали місяць.

І 1 квітня, у День народження мами, дівчині відправили відеовпізнання. Ольга називає це "подарунком" від Ірини.

"Я дивилась, я бачила, що це вона, моя мама… але я не могла повірити, що це вона. Тіло було понівечене, воно лежало надворі майже місяць. І перше, що я зробила, це запитала чоловіка, що дав їй велосипед, чи його це транспорт. Бо якщо б він сказав, що це не його велосипед – я б далі продовжувала шукати маму. І люди, які пишуть в коментарях, що це актори… мені дуже боляче за них, бо я хочу їм сказати: якщо це актори, то приведіть мою маму", - зі сльозами на очах розповіла жінка.

Ольга зізналась, що навіть тимчасово втратила сенс життя через смерть мами. А згодом вирішила, що усі свої сили та любов вона може направити на допомогу дітям, які пережили війну та втрату близьких. І стати їхньою опорою.

Дівчина вирішила зробити фонд допомоги на честь своєї мами Іри та вже створила чат-бот, завдяки якому фонд буде зв’язуватись з опікунами або рідними дітей, які потребують допомоги.

Нагадаємо, як писав УНІАН, вбиту росіянами в Бучі жінку впізнали по червоному манікюру - пані Ірину впізнала місцева візажистка, яку жінка відвідувала напередодні війни.

"Бучанська різня": що відомо

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що люди були беззбройні.

У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки 14 років.

Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.

Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що правоохоронці зафіксували на Київщині вже 1200 воєнних злочинів станом на 5 квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: