Нікол Пашинян заявив про можливий вихід Вірменії з ОДКБ.

Вірменія готова визнати Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення, заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

"86 600 квадратних км території Азербайджану включають Карабах. Якщо ми правильно розуміємо один одного, то Вірменія визнає територіальну цілісність Азербайджану в названих межах, а Баку - територіальну цілісність Вірменії в 29 800 кв. км", - сказав Пашинян, повідомляє The Moscow Times.

Питання прав і безпеки вірмен Карабаху він закликав обговорити у форматі переговорів Баку - Степанакерт. При цьому Єреван і Баку продовжать інтенсивні переговори навколо угоди про мир.

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"Сподіваємося по можливості швидко досягти згоди навколо тексту мирної угоди і підписати його", - сказав Пашинян.

Також Пашинян заявив про можливий вихід з ОДКБ.

"Якщо Вірменія де-юре прийме рішення про вихід з ОДКБ, то це станеться після того, як Вірменія зафіксує, що ОДКБ пішла з Вірменії. Такий порядок існує, якщо ОДКБ стане недіючою організацією. Тоді ми повинні будемо самі вирішувати свої питання безпеки", - додав він.

Заяви Пашиняна про Карабах

Раніше прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян заявив, що Вірменія зможе отримати стабільний мир з сусідами, якщо відмовиться від претензій на Карабах і погодиться на кордони Вірменської РСР.