Влада Вірменії, схоже, готова відмовитися від претензій на території сусідів.

Вірменія зможе отримати стабільний мир з сусідами, якщо відмовиться від претензій на Карабах і погодиться на кордони Вірменської РСР. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, виступаючи в парламенті.

Він зазначив, що без стабільного миру Вірменія не зможе нормально розвиватися, тому потрібно врегулювати відносини з Азербайджаном і Туреччиною.

"Мир можливий, якщо у всіх наших міжнародних відносинах не тільки сьогодні, але і на майбутнє ми чітко зафіксуємо, що визнаємо територію в 29 800 квадратних кілометрів Республікою Вірменія – територію Вірменської РСР, коли ми отримали незалежність в 1991 році. І у нас немає не тільки ніяких територіальних претензій від інших країн, але і ніколи не буде", – сказав Пашинян.

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Вірмено-азербайджанський конфлікт - останні новини

Минулого тижня Міноборони Азербайджану звинуватило Збройні сили Вірменії в провокації. Там заявили, що вірменські війська обстріляли Лачинський район. Стверджується, що в результаті обстрілу загинули азербайджанські солдати.

Кількома днями пізніше на офіційній церемонії відкриття Чемпіонату Європи з важкої атлетики в Єревані підпалили прапор Азербайджану. Це викликало закономірне обурення в Баку.

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