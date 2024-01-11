Позивники порівняли дії Ізраїлю з "нацистською Німеччиною"

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав слухання проти Ізраїлю. Позивником виступила Південна Африка, яка звинувачує Ієрусалим у геноциді палестинців.

"У четвер Міжнародний суд розпочинає слухання за звинуваченням Південної Африки в геноциді проти Ізраїлю. Позивники стверджують, що військова відповідь єврейської держави на атаки ХАМАС, розпочаті з Гази, порушує міжнародний договір, розроблений після систематичного знищення нацистською Німеччиною шести мільйонів євреїв", – пишуть журналісти WSJ.

11 січня представники Південної Африки викладуть свою позицію. Ізраїлю ж дадуть можливість захищатися вже наступного дня. Слухання присвячені запобіжним заходам, які інстанція має право вводити, щоб запобігти загостренню ситуації.

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У центрі уваги війна ХАМАС - Ізраїль: що треба знати

Бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися в Ізраїль, вбивали людей, брали заручників й захоплювали територію. За різними даними, жертвами атаки стали понад тисяча людей. Ще сотні – стали заручниками ХАМАСу. Ізраїльські силовики зачистили свою територію від бойовиків, а потім влада Ізраїлю вирішила провести у Секторі Гази наземну операцію.

США допомагають Ізраїлю боротися з ХАМАСом. Раніше посол України в Туреччині заявив, що Ізраїль отримує зброю, яку мали відправити Києву.

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