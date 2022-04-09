Турецька влада відповіла росіянам лаконічно й зауважила, що Київ закупив безпілотники ще до війни.

Кремль скаржився владі Туреччини на використання українськими військовими турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Ці БПЛА допомогли Силам оборони України знищити десятки одиниць техніки окупантів.

Представник турецької влади під час брифінгу 8 квітня наголосив, що Анкара відповіла на скарги РФ, пише CNN.

"Анкара повідомила Москві, що турецький виробник безпілотників Baykar Technologies є приватною компанією, а закупівля цих пристроїв Україною була завершена до війни", – заявив представників влади Туреччини.

Видання додає, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. Bayraktar часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські воїни показали, як Bayraktar знищив російську реактивну систему залпового вогню "Ураган".

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