Кремль скаржився владі Туреччини на використання українськими військовими турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Ці БПЛА допомогли Силам оборони України знищити десятки одиниць техніки окупантів.
Представник турецької влади під час брифінгу 8 квітня наголосив, що Анкара відповіла на скарги РФ, пише CNN.
"Анкара повідомила Москві, що турецький виробник безпілотників Baykar Technologies є приватною компанією, а закупівля цих пристроїв Україною була завершена до війни", – заявив представників влади Туреччини.
Видання додає, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. Bayraktar часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.
Як повідомляв УНІАН, раніше українські воїни показали, як Bayraktar знищив російську реактивну систему залпового вогню "Ураган".