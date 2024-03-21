На це вказує ряд показників.

Росія, швидше за все, готується розгорнути широкомасштабний збройний конфлікт з НАТО у коротші терміни, аніж раніше прогнозував ряд західних аналітиків.

Про це повідомляє у своєму останньому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW). Там вказують, що на такі плани російського правителя Путіна вказують одразу три чинники: фінансові, економічні і військові показники.

Там пригадали, що під час зустрічі з лідерами фракцій в Держдумі РФ (це сталося після чергового "легітимного" переобрання Путіна в ролі очільника Росії) диктатор вкотре зупинився на важливості розвитку російської економіки.

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В ISW вважають, що військова загроза, яку бажає протиставити світу Росія, залежить від фінансових ресурсів, які Путін зможе спрямувати на "військові рейки". Наразі він намагається створити умови для стабілізації економіки.

"Найімовірніше, це є частиною фінансових та внутрішніх приготувань Росії до потенційного майбутнього великомасштабного конфлікту з НАТО, а не лише до затяжної війни в Україні", - йдеться у звіті.

Водночас воєнний міністр РФ Сергій Шойгу нещодавно акцентував на кількох моментах, які теж, швидше за все, є частиною довгострокових зусиль Росії з підготовки до потенційної війни з НАТО. Зокрема, він заявив про формування армійського корпусу (ймовірно, йдеться про АК, який зараз формується в Карелії, або 40-й АК, який розгорнуто в Херсонській області України) та мотострілецької дивізії (тут, ймовірніше, йдеться про 67-му дивізію, яка перебуває на лінії Харків-Луганська область у складі нової 25-ї загальновійськової армії).

Також глава Міноборони РФ заявив, що російські військові планують сформувати дві загальновійськові армії (ЗВА), 14 дивізій та 16 бригад до кінця 2024 року.

"За оцінками ISW, Росії наразі не вистачає особового складу, військової інфраструктури та тренувального потенціалу, щоб належним чином укомплектувати кілька абсолютно нових дивізій до рівня армійських з'єднань до повної бойової готовності в найближчій і середньостроковій перспективі. Однак такі реформи, швидше за все, спрямовані на розбудову довгострокового військового потенціалу Росії щодо НАТО, а не на негайне створення та укомплектування нових з'єднань до рівня армії", - вважають аналітики Інституту.

Коли Росія нападе на НАТО - Дуда дав тривожний прогноз

Днями лідер Польщі Анджей Дуда висловив тривожні терміни у контексті можливих планів Росії напасти на одну з країн НАТО. Інформація про це стала поширюватися взимку, коли німецькі ЗМІ розкрили деталі таємного документа Бундесверу, в якому розглядався відповідний план Путіна.

За словами Дуди, напад Росії на Північноатлантичний альянс може статися вже у 2026-2027 році. Через це лідер Польщі акцентував, що країни-члени НАТО мають терміново збільшити фінансування своєї оборони.

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