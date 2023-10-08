Про надання допомоги можуть оголосити вже сьогодні.

Незабаром президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосить про нову військову допомогу Ізраїлю.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише The Guardian. За його словами, адміністрація президента готується направити додаткову військову допомогу Ізраїлю, щоб забезпечити його всім необхідним для відбиття атаки ХАМАС з боку Гази.

Виступаючи в програмі "Про становище в країні" на CNN, Блінкен сказав, що про додаткову допомогу Ізраїлю, ймовірно, буде оголошено до кінця дня.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль: реакція Сполучених Штатів

Нагадаємо, вчора американський президент Джой Байден заявив, що вони ніколи не відмовлять Ізраїлю у підтримці та нададуть допомогу для самозахисту. У Вашингтоні засудили напад ХАМАС на країну.

Згодом стало відомо, що голова сенатського комітету з міжнародних відносин Бен Кардін запропонував ухвалити закон, який дозволить надати необхідну Ізраїлю допомогу. У нього може увійти поповнення системи протиракетної оборони "Залізний купол", а також додаткове фінансування.

Сьогодні у Штатах повідомили, що серед заручників у Газі є громадяни США.

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