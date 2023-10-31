В Ізраїлі відомо про загибель 21 українця, а в Секторі Газа - чотирьох.

В Міністерстві закордонних справ України уточнили дані про загиблих українських громадян в Державі Ізраїль і Секторі Газа, який контролюється терористичним рухом ХАМАС.

"МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Гази - чотири загиблих, серед яких троє дітей, а також шість поранених", - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Українці в Ізраїлі та Секторі Гази - останні новини

Сьогодні, 31 жовтня, Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня усього загинуло понад 1 400 ізраїльтян та громадян інших держав. Понад 5 тисяч осіб поранено. Посол уточнив, що із загального числа загиблих відомо про 25 громадян України, які загинули після нападу терористів.

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За його словами, більшість загиблих українців мали подвійне громадянство - України та Ізраїлю. Їхні сім'ї перебували в Ізраїлі. Але надійшли звернення з приводу двох загиблих українців, сім'ї яких знаходяться в Україні, про поховання їхніх тіл в Україні.

Окремо Бродський сказав, що війна проти терористів ХАМАС не вплине на надання міжнародної військової допомоги для України від ключових партнерів - США та країн Європи. Ізраїль у військовому плані - самодостатня країна, і не потребує тих обсягів військової допомоги, які необхідні Україні.

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