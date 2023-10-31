Зазначається, що ЦАХАЛ за добу завдав ударів приблизно по 300 цілям.

Ізраїль заявив, що його війська атакували бойовиків ХАМАС у великій мережі тунелів під Сектором Гази, після того як прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху відкинув заклики до припинення бойових дій для полегшення гуманітарної кризи в палестинському анклаві.

Тунелі є ключовою метою для Ізраїлю, що розширює наземні операції в Секторі Гази з метою знищення правлячого руху ХАМАС після того, як три тижні тому бойовики влаштували стрілянину, в результаті якої, за даними ізраїльської влади, загинуло понад 1400 осіб.

"За останню добу об'єднані бойові сили ЦАХАЛу завдали ударів приблизно по 300 цілям, включаючи пости протитанкових ракет і ракетні пускові установки, розташовані під шахтами, а також військові комплекси, що знаходяться в підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС", - йдеться у заяві армії оборони Ізраїлю.

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Бойовики вели вогонь у відповідь протитанковими ракетами та з кулеметів.

"Солдати знищили терористів і направили авіацію на нанесення ударів по об'єктах та інфраструктурі терористів в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

За словами очевидців, ізраїльські війська завдали удару по головній дорозі гази і атакували місто Гази з двох напрямків. Ізраїль повідомив, що його війська звільнили солдата з полону ХАМАС.

ХАМАС, озброєне ісламістське угруповання, що тримає під контролем сектор Гази, до теперішнього часу звільнило чотирьох цивільних осіб з 239 заручників, захоплених, на думку Ізраїлю, 7 жовтня. Багато із заручників, як передбачається, знаходяться в мережі тунелів ХАМАС.

Бригади Аль-Кассам, озброєне крило ХАМАС, заявили, що бойовики вступили в бій з ізраїльськими військами, "вторглися на південну вісь Гази, із застосуванням кулеметів, і вразили чотири автомобілі ракетами Аль-Ясін 105", маючи на увазі протитанкові ракети місцевого виробництва.

За словами Аль-Кассама, бойовики також вразили ракетами два ізраїльські танки і бульдозери на північному заході Гази.

За даними органів охорони здоров'я гази, з 7 жовтня в результаті ізраїльських атак загинули 8 306 осіб, включаючи 3 457 неповнолітніх. За даними ООН, понад 1,4 мільйона людей з 2,3 мільйона цивільного населення гази залишилися без даху над головою.

Через зростаючу кількість жертв США закликали зробити паузу в бойових діях, щоб дати можливість доставити в анклав більше гуманітарної допомоги. У свою чергу Нетаньяху заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій з ХАМАС в Газі і буде продовжувати реалізацію своїх планів по знищенню угруповання.

"Заклики до припинення вогню - це заклики до Ізраїлю капітулювати перед ХАМАСом, капітулювати перед тероризмом, капітулювати перед варварством. Цього не станеться", - заявив політик.

За словами військових фахівців, ізраїльські війська повільно просуваються в наземному наступі частково для того, щоб зберегти можливість переговорів з ХАМАС про звільнення заручників.

Відносна обережність, з якою ізраїльські війська захопили і закріпили за собою території в перші дні наземної операції в Газі, контрастує з останніми трьома тижнями безперервних повітряних ударів по середземноморському анклаву, а також з попередніми наземними наступальними операціями Ізраїлю.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - останні новини

На засіданні Генасамблеї ООН підтримано резолюцію, що закликає до гуманітарного перемир'я в Секторі Гази, що викликало негативну реакцію Ізраїлю.

У свою чергу ХАМАС опублікував пропагандистське відео з трьома заручницями, яких змусили лаяти владу Ізраїлю за те, що вона не йде на переговори. Нетаньяху назвав відео військовим злочином.

31 Жовтня ХАМАС заявив, що його бойовики в Газі обстріляли протитанковими ракетами армію Ізраїлю.

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