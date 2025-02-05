План буде представлений союзникам 14-16 лютого на Мюнхенській конференції спецпредставником Трампа в Україні Кітом Келлогом.

Союзники США очікують, що адміністрація Дональда Трампа презентує план щодо припинення війни Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, план буде презентовано союзникам спеціальним представником Трампа по Україні Кітом Келлогом. Вони відмовилися повідомити, наскільки докладними, на їхню думку, будуть обговорення і в якому форматі вони пройдуть.

Зазначається, що пропозицію буде представлено на конференції 14-16 лютого в баварському місті за тиждень до того, як війна Росії досягне трирічної позначки. Звіти та коментарі Келлогга та інших за останні тижні дали натяки на план з досягнення того, що союзники Трампа назвали "миром через силу".

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"Елементи включають потенційне заморожування конфлікту і залишення окупованої російськими військами території в невизначеному стані, водночас надаючи Україні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що Москва не зможе знову напасти", - ідеться в статті.

Сам Келлог у середу підтвердив плани відвідати мюнхенську зустріч.

"Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами", - написав він у соцмережі X.

Можливість переговорів щодо України

Головним пріоритетом України як остаточної гарантії безпеки є членство в НАТО, перспектива, яку Київ визнав малоймовірною в короткостроковій перспективі. Президент Володимир Зеленський заявив цього тижня, що він відкритий для виборів після закінчення війни - і щойно буде скасовано воєнний стан.

Радник президента України Андрій Єрмак поговорив із радником із національної безпеки США Майклом Волтцем цього тижня, тоді як прессекретар президента Росії Володимира Путіна заявив, що контакти між американськими та російськими агентствами посилюються.

Дональд Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України" і зроблять все, щоб припинити війну в Україні. Він порівняв руйнування в Україні з руйнуваннями в секторі Газа. На його думку, українські міста виглядають "так само погано, як Газа, і навіть гірше".

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