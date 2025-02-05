Він не розкрив ніяких деталей про ці переговори, але натякнув, що йдеться про дещо дуже кардинальне.

США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України" і зроблять усе, щоб припинити війну в Україні.

Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп на пресконференції у Білому домі, пише Голос Америки. Він порівняв руйнування в Україні з руйнуваннями у секторі Гази. На його думку, українські міста виглядають "так само погано, як Газа, і навіть гірше".

"Зараз міста значною мірою зруйновані. Ми говоримо про дуже сумне видовище. Багато з цих міст виглядають так само погано, як Газа, а то й гірше", – сказав Трамп.

Відео дня

Він зазначив, що хоче припинити "абсолютну бійню" на території України. "Ми розмовляємо з росіянами та з українським керівництвом. Ми ведемо дуже хороші переговори, і я думаю, що у нас це вийде. Думаю, щось буде, сподіваюся, кардинальне", - сказав Трамп.

Більш конкретних деталей цих діалогів він не привів і не відповів на запитання, чи вимагатиме від Кремля піти з України. Але поділився, що щотижня йому надходять дані про кількість військових, які загинули в Україні, і "ці цифри вражають".

"Коли ви чуєте реальні цифри з України, і це не враховуючи зруйновані міста і всіх убитих людей, тому я хочу, щоб це зупинилося", – сказав він.

За даними Трампа, з українського боку йдеться 700 тис. загиблих військових і "800 тис., а, можливо, і більше" – з російського боку.

Українські втрати на війні з РФ

Вчора президент Володимир Зеленський сказав, що з лютого 2022 року Україна втратила вбитими близько 45 100 військових. Він додав, що є також близько 390 тис. випадків поранень, але "кількість поранень більша, ніж кількість поранених".

Раніше радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц сказав, що ведеться підготовча робота для можливої зустрічі з президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: