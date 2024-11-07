Україна вже мала досвід режимів припинення вогню з 2014 року, і Росія завжди ті домовленості порушувала, розповів президент.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що ідеї про припинення вогню без надання Україні гарантій безпеки можуть призвести до подальшої окупації і руйнації України російськими загарбницькими військами. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Президент повідомив, що під час саміту почув дуже небезпечну риторику.

"Ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і порушують стосовно режиму припинення вогню: спочатку припинення вогню, а потім подивимося... Дуже страшний виклик для усіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім "ми подивимось". Хто такі ви? Ваші діти вмирають? Вони там гинуть? Руйнуються ваші домівки?", - сказав Зеленський.

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У цьому зв'язку, він розповів, що Україна вже мала досвід режимів припинення вогню з 2014 року, і Росія завжди ті домовленості порушувала. Спочатку була окупація Криму і частини українського Донбасу, що перейшло у повномаштабне вторгнення.

"Це говорить про те, що припинення вогню, коли немає далі гарантій безпеки для України... це підготовка до продовження окупації України і руйнації нашої незалежності і суверенітету. Ось що таке сьогодні режим припинення вогню. Це називається диванні експерти. По-іншому це ніяк не називається. Люди, які не пережили війну, а пережили її в книжках, кіно - це інша історія. Люди, які мають спілкування з Путіним роки, місяці, обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. І це і є аналітика без глибокого розуміння війни, наслідків війни і ризиків для себе", - сказав Зеленський.

Він звернув увагу, що просто припинити вогонь - це модель, про яку можна почути від деяких європейських лідерів, Бразилії, Китаю і точно це чути від Росії.

"Це прекрасна модель для Російської Федерації. Припинення вогню спочатку, а потім інше. Треба чітко розуміти, а що таке "інше"?", - відзначив глава держави.

Він нагадав, що у 2014 році після пункту про припинення вогню, який порушувався Росією, був пункт про "обмін полонених", але обміну за формулою "всіх на всіх" не відбувалося. Зеленський наголосив:

"Коли у 2019 році я став президентом, у грудні домовлялись з Путіним про обмін "всіх на всіх", ми обміняли 130 людей, але ніяких "всіх на всіх". Всі інші залишились у тюрмах. Десять років. Тому, не можна так казати: а потім ми подивимось. Безумовно, це не професійно, абсолютно. І найстрашніше - не відповідально".

Він додав, що повинен бути чіткий план.

Перспектива переговорів з РФ

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що правитель Росії Володимир Путін прагне припинення вогню у війні РФ проти України.

Американський професор зі світовим ім’ям, філософ та дослідник питань політики та міжнародних відносин Френсіс Фукуяма вважає, що звільнення всієї території України у кордонах 1991 року на даному етапі є дуже складним завданням. В реальності на нас чекають переговори про припинення вогню, а не про мир.

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