Україна ризикує залишитися сам на сам із Росією: El País назвав мету Кремля на зиму

Основні наслідки через дії американського президента несуть на собі цивільні українці, яких Путін прагне позбавити всіх благ цивілізації.

Від справедливого та стабільного миру Україну відділяють не лише імперські амбіції Кремля, а й події на міжнародній арені. Про це пише El Pais, коментуючи дії влади США.

Видання відзначило низку кроків Білого дому відносно України – обмеження обміну розвідданих, роботи Starlink та дизельну угоду з Росією. Президент Володимир Зеленський не приховує, що почувається зрадженим американським лідером Дональдом Трампом. Але паралельно з цим, він намагається зберігати самовладання. Однак основний тягар від цих дій США несуть на собі цивільні українці.

"Життя у великих містах країни, таких як Київ та Харків, ускладнюється постійними атаками росіян, з якими місцеві засоби протиповітряної оборони не справляються. Скорочення базових послуг є звичним явищем, і ніщо не вказує на покращення умов. Головна мета Москви зараз – відключити воду, електроенергію та газ, перед наближенням зими. Спроба обмежити удари по енергетичній інфраструктурі була не більш ніж міражем, у який мало хто вірив", – відзначило видання.

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Про ситуацію на фронті

Журналісти El Pais відвідали командний пункт Сил оборони в районі Краматорська і зазначили, що лінія фронту в цьому районі майже не змінюється, а просування фактично застрягло. Заступник командира батальйону Роман сказав, що зараз погода заважає українським операторам БПЛА знищувати окупантів. І це дозволяє росіянам просуватися на суші. Через що росіяни, хоч і повільно, але рухаються вперед.

Роман розповів, що тисячі російських загарбників все ще намагаються просунутися та захопити Краматорськ – найбільше підконтрольне Україні місто на Донбасі. На думку Романа, Путін не відмовиться від нього. І це насторожує українських військових, які вважають, що Краматорськ, як раніше Бахмут та інші міста, може впасти.

Російсько-українська війна: важливі новини

Раніше державний секретар США Марко Рубіо, що війна в Україні триває через питання Донбасу. Він заявив, що РФ хоче отримати контроль над цим регіоном, але не може цього зробити силовими методами. Тоді як Україна відмовляється передавати Путіну цю територію.

Тим часом The Economist розкрив деталі нового мирного плану, який просувають США. Згідно цього плану на Донбасі може бути створена демілітаризована зона. Однак під чиїм контролем вона буде – видання не повідомляє. Також Україна повинна буде офіційно відмовитися від вступу до НАТО. Натомість Київ отримає вступ до ЄС.

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