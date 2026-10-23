Рубіо заявив, що війна в Україні стосується лише Донбасу

За словами держсекретаря США, йдеться про один регіон України, який становить близько 11% країни.

Державний секретар США Марко Рубіо стверджує, що Москва хоче отримати Донбас, який становить приблизно 11% території України. Його слова процитував журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу в соцмережі Х.

За словами Рубіо, Росія не може наразі військовим шляхом захопити Донбас, тоді як Україна не погоджується добровільно віддати цю територію країні-агресору.

"Я хотів би сказати вам таке: люди й досі кажуть, що це війна в Україні. Але ця війна – через Донбас. Йдеться про один регіон країни. По суті, йдеться про територію, що становить близько 11% країни: Росія прагне її отримати, але не може захопити військовим шляхом, а Україна не бажає від неї відмовлятися", - заявив Рубіо.

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Водночас, держсекретар США визнав, що Україна має вагомі причини не погоджуватися на втрату Донбасу, оскільки це питання суверенітету та довгострокової безпеки держави.

На його думку, зараз головним завданням є знайти компроміс, за якого обидві сторони погодяться піти на поступки, щоб ця війна закінчилася.

"Ця війна не закінчиться військовим шляхом. Вона може закінчитися лише дипломатичним шляхом. І питання полягає в тому, чи можна досягти такого результату, за якого обидві сторони отримають щось вигідне для себе, але при цьому також підуть на поступки й щось віддадуть?", - вважає Рубіо.

Варто зазначити, що Росія внесла до своєї Конституції не тільки Донецьку та Луганську області, а й Запорізьку, Херсонську та автономну республіку Крим.

Заяви Рубіо про Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку Рубіо, залежність Європи від російських енергоносіїв стала однією з причин, чому кремлівський диктатор Володимир Путін "зайшов" в Україну. Рубіо пояснив, що Путін був впевнений, що в разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Європа "нічого з цим не робитиме". Він нагадав, що ще під час першого терміну президентства, Трамп казав, що "німці зробили себе вразливими перед російською енергетикою, яку Путін міг використовувати як інструмент шантажу в разі конфлікту". Держсекретар США наголосив, що тоді над Трампом сміялися, але "сталося саме те, про що він попереджав".

Також ми писали, що за даними Axios, Рубіо запевнив Зеленського, що американський лідер Дональд Трамп не видавав жодного розпорядження, яке спрямоване на заподіяння шкоди Україні. Рубіо сказав журналістам, що пояснив українському президенту, що Пентагон нічого не змінював щодо обміну розвідданими з Україною, продажу зброї чи обмежень на використання супутникової системи "Starshield". Водночас, під час розмови з президентом України, Рубіо визнав, що можуть виникнути затримки з постачанням ракет до Patriot, які вже були оплачені країнами НАТО.

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