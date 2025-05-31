Франція традиційно виступала проти розширення впливу НАТО в Азію і очолювала кампанію з блокування відкриття представництва альянсу в Японії 2023 року.

Президент Франції Емманюель Макрон застеріг Китай, що НАТО може посилити свою присутність в Азії, якщо Пекін не стане на заваді участі Північної Кореї у війні Росії проти України. Про це пише Politico.

"Присутність Північної Кореї в Україні - це серйозне питання для всіх нас. Якщо Китай не хоче бачити НАТО в Південно-Східній Азії, йому варто не допустити залучення [КНДР] на європейській землі", - заявив він на оборонному саміті в Сінгапурі.

Зазначається, що Франція традиційно виступала проти розширення впливу НАТО в Азію і очолювала кампанію з блокування відкриття представництва альянсу в Японії 2023 року.

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"Я тоді виступав проти участі НАТО у справах Азії, тому що не вірю, що потрібно втягуватися в чуже стратегічне суперництво", - заявив президент, допустивши, що Париж може переглянути свою позицію.

За словами Макрона, північнокорейські військові підтримують Кремль у рамках двосторонньої військової угоди, а Москва задіює їх у боях за Курську область.

Французький лідер також застеріг від ризику ядерного поширення і загрози розпаду світової архітектури, створеної після Другої світової війни.

Підтверджуючи традиційний курс Франції, Макрон закликав азіатські країни до незалежності як від США, так і від Китаю:

"Франція дотримується принципів стратегічної автономії та суверенітету. Ми відстоюємо цей підхід і для Європи, і для Індо-Тихоокеанського регіону".

Допомога КНДР у війні проти України

Лише протягом 2024 року Росія отримала від КНДР до 9 мільйонів артилерійських снарядів і реактивних боєприпасів. Це значно більше за попередні оцінки. Відповідні дані містяться в першій доповіді Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT), створеної 11 країнами-членами ООН.

Так, за даними моніторингу, протягом минулого року російські морські судна перевезли з портів КНДР до російських портів на Далекому Сході близько 9 мільйонів боєприпасів різних типів і калібрів, включно зі снарядами основних артилерійських калібрів 122 і 152 мм - загалом від 4,2 до 5,8 млн одиниць.

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