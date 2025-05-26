Президент Франції сподівається, що "гнів Трампа на Путіна" втілиться у відповідні дії.

Президент США Дональд Трамп розуміє, що російський диктатор Володимир Путін брехав йому про готовність до миру. Так вважає президент Франції Еммануель Макрон, пише The Guardian.

Макрона, який перебуває з дипломатичною поїздкою у В’єтнамі, попросили прокоментувати останні російські обстріли України.

Французький лідер висловив думку, що президент США "усвідомлює деякі аспекти брехні Володимира Путіна щодо України".

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Він додав, що сподівається на те, що "гнів Трампа на Путіна" втілиться у відповідні дії. Імовірно, президент Франції мав на увазі санкції, які США разом із ЄС може запровадити проти Російської Федерації.

Російські удари по Україні і "гнів" Трампа

Як повідомляв раніше УНІАН, уночі 25 і 26 травня російська армія влаштувала масовані обстріли українських міст. Так, 25 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу. У різних регіонах України загинуло 13 мирних мешканців. Зокрема на Житомирщині російська ракета вбила трьох дітей з однієї сім’ї.

Після цього президент США Трамп обрушився на Путіна з жорсткою критикою, звинувативши його в божевіллі і безпідставних вбивствах. Він заявив, що у нього були дуже хороші стосунки з Путіним, але "з ним щось сталося".

"Він зовсім збожеволів! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без будь-якої причини", - написав Трамп. Він додав, що Путін хоче отримати всю Україну, однак нічим хорошим для Росії це не закінчиться.

На емоційну заяву американського президента відреагували у Кремлі. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков виправдався, що Путін, влаштовуючи обстріли України, "приймає ті рішення, які необхідні для забезпечення безпеки" його країни. Також він сказав, начебто розуміє "емоційне перевантаження" Трампа, яке проявилося у його виступі, мовляв, це через величезні зусилля, які адміністрація США доклала для старту мирних переговорів.

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