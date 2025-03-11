Лекорню заявив, що українська армія є важливим елементом архітектури європейської безпеки.

Париж продовжує підтримувати припинення вогню в Україні, але відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії. Таку заяву зробив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на відкритті форуму з оборони та стратегії, передає Le Parisien.

За його словами, Сили оборони України є важливим елементом для будь-якої майбутньої архітектури європейської безпеки.

Також Лекорню додав, що Європа зараз переживає новий історичний період, який відрізняється від Холодної війни та "періоду дивідендів миру", під час якого численні світові держави борються за вплив.

Відео дня

Він наголосив, що на Паризькому форумі з оборони і стратегії обговорення будуть зосереджені на тому, як НАТО і західні країни можуть захистити свій східний фланг, якщо в майбутньому деякі держави, "або одна країна зокрема", скоротять свій внесок у безпеку.

Форум з оборони в Парижі

Як повідомляв УНІАН, у заході, який стартував у Парижі 11 березня, беруть участь начальники штабів та військові з понад 30 країн світу. На форумі обговорюватимуть створення міжнародних сил безпеки для України.

Американську делегацію в Париж не запросили. Французький військовий чиновник пояснив Associated Press, що таке рішення було ухвалено, оскільки в Європі хочуть продемонструвати, що здатні взяти на себе відповідальність за підтримання миру в Україні після можливого припинення вогню.

Раніше Лекорню повідомляв, що Франція має намір надати Києву військову допомогу на 195 мільйонів євро за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Вас також можуть зацікавити новини: