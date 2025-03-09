Оплатять допомогу відсотками з заморожених російських активів.

Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро. Оплатять її за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Про це розповів міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв’ю La Tribune Dimanche. За його словами, Франція поставить для України артилерійські снаряди калібром 155 мм та авіаційні бомби AASM для винищувачів Mirage 2000.

Крім того, Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB. Раніше їх використовували французькі війська.

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Також країна збільшуватиме виробництво військової техніки для підтримки як України, так і власної армії. Лекорню повідомив, що Dassault Aviation наростить випуск винищувачів Rafale з двох одиниць на місяць у 2024 році до чотирьох-п’яти у 2026 році.

До 2026 року подвоїти хочуть і випуск авіаційних бомб AASM. Водночас виробництво протитанкових ракет MBDA (Akeron MP) стане вдвічі більшим уже у 2025-му.

Допомога Україні: інші новини

Норвегія збільшить допомогу Україні в 2025 році до майже $8 мільярдів. Гроші підуть на найважливіші напрямки, визначені у списку пріоритетів України.

Тим часом Німеччина готує новий пакет допомоги Україні на 3 мільярди євро. Зараз обговорюється швидке фінансування цього пакету. За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, якщо вдасться знайти гроші, Берлін планує передати системи протиповітряної оборони, включно з відповідними ракетами тощо.

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