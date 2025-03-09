Франція надасть Україні допомоги на 195 млн євро / колаж УНІАН, фото УНІАН, скріншот

Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро. Оплатять її за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Про це розповів міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв’ю La Tribune Dimanche. За його словами, Франція поставить для України артилерійські снаряди калібром 155 мм та авіаційні бомби AASM для винищувачів Mirage 2000. 

Крім того, Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB. Раніше їх використовували французькі війська.

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Також країна збільшуватиме виробництво військової техніки для підтримки як України, так і власної армії. Лекорню повідомив, що Dassault Aviation наростить випуск винищувачів Rafale з двох одиниць на місяць у 2024 році до чотирьох-п’яти у 2026 році.

До 2026 року подвоїти хочуть і випуск авіаційних бомб AASM. Водночас виробництво протитанкових ракет MBDA (Akeron MP) стане вдвічі більшим уже у 2025-му.

Допомога Україні: інші новини

Норвегія збільшить допомогу Україні в 2025 році до майже $8 мільярдів. Гроші підуть на найважливіші напрямки, визначені у списку пріоритетів України.

Тим часом Німеччина готує новий пакет допомоги Україні на 3 мільярди євро. Зараз обговорюється швидке фінансування цього пакету. За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, якщо вдасться знайти гроші, Берлін планує передати системи протиповітряної оборони, включно з відповідними ракетами тощо.

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