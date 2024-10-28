Радники Трампа вказують, що Америка не повинна нести фінансове навантаження з підтримання миру, і пропонують покласти ці обов'язки на європейські країни.

У разі повернення до Білого дому експрезидент США Дональд Трамп має намір швидко завершити війну в Україні шляхом її "заморожування".

Згідно з планами його команди, конфлікт може бути врегульовано створенням автономних зон і демілітаризованих зон з обох боків кордону, але без вступу України до НАТО. Європейським країнам запропоновано взяти на себе роль гарантів і "наглядачів" мирного процесу, тоді як участь США і НАТО буде мінімальною, пише видання Financial Times.

"Я писав промови для міністрів оборони 20 років тому, благаючи наших партнерів активізуватися. У сукупності НАТО може взяти на себе більшу частку цього оборонного тягаря. Якщо вони не збираються робити це зараз, то коли ж вони це зроблять?", - сказав Майк Волц, один із провідних республіканських спікерів із національної безпеки в Палаті представників.

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Зазначається, що після тиску в перший термін Трампа члени НАТО і східноазіатські союзники збільшили частку свого бюджету, що витрачається на оборону. Станом на червень 23 із 32 членів НАТО досягли своєї мети - витрачати 2 відсотки ВВП на оборону, що вдвічі більше, ніж чотири роки тому. Але під час другого терміну Трампа вони зіткнуться з тиском, що вимагає зробити більше.

Німеччина і Франція, дві найбільші економіки Європи, обидві з яких нещодавно досягли позначки в 2 відсотки, можуть зіткнутися з особливим тиском як через витрати на оборону, так і через їхній двосторонній торговельний профіцит з Америкою, зазначають журналісти. Фред Фляйц, колишній аналітик ЦРУ, який працював у Білому домі Трампа, зазначив:

"Я думаю, що це буде непросто для них, і для членів НАТО, які не платять 2 відсотки. Це велика справа для Трампа".

Флейц стверджує, що він не говорить від імені Трампа і не знає його зовнішньополітичних планів, але він вважає, що енергетична безпека, торговельний баланс і захист ліній поставок будуть пріоритетами в другому терміні.

Зазначається, що Трамп і його напарник по віце-президентству Дж. Д. Венс неодноразово говорили про своє бажання покласти край війні в Україні.

"Питання в тому, як це зробити. Рідкісне прозріння прийшло у вересні, коли Венс виклав ідею замороженого конфлікту з автономними регіонами з обох боків демілітаризованої зони - і Києвом у дипломатичній невизначеності, поза НАТО", - ідеться в статті.

План, каже один із радників Трампа, може бути переосмисленням Мінських угод 2014 і 2015 років, що провалилися.

Цього разу, стверджує радник, будуть механізми примусу з наслідками за порушення угоди. Однак його повинні будуть контролювати європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН, стверджує він, додаючи:

"Америка наполягатиме на двох речах. У нас не буде ні чоловіків, ні жінок у механізмі примусу. Ми не платимо за це. За це платить Європа".

Союзники Трампа стверджують, що Україна програє війну, і тому наполягати на врегулюванні морально правильно. Він вважає, що Байден мав би поговорити з Путіним, як президенти говорили з радянськими лідерами під час Холодної війни і що членство в НАТО для України не є варіантом у короткостроковій перспективі.

Фляйц каже, що членство можна було б зняти з порядку денного на кілька років, щоб змусити Росію вести переговори.

"Ми заморожуємо конфлікт, Україна не поступається жодними територіями, вони не відмовляються від своїх територіальних претензій, і ми ведемо перемовини з розумінням того, що, ймовірно, не буде остаточної угоди, поки Путін не піде зі сцени", - сказав він.

Журналісти пишуть, що такий підхід не отримав би єдиної підтримки всередині Республіканської партії.

Елбрідж Колбі, помічник Пентагону в перший термін Трампа відкидає аргумент про те, що угода додасть сміливості Пекіну.

"Вони не будуть терпляче чекати, поки їх навчать моральної історії про те, що відбувається за тисячі миль звідси. Вони дивитимуться на баланс сил в Азії і нашу рішучість там. Якщо вже на те пішло, в їхніх інтересах послабити Росію в затяжній війні і, таким чином, зробити її більш залежною від Китаю", - сказав він.

Щодо того, як змусити Путіна вести переговори, він припускає, що Трамп може погрожувати обрушити економіку Росії, знизивши ціни на нафту і газ.

"Президент дуже добре розуміє важелі, і у нас є величезні економічні важелі впливу на Росію", - пояснив він.

Війна в Україні - позиція Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск протягом двох років активно підтримує зв'язок із російським диктатором Володимиром Путіним. Ці контакти можуть бути пов'язані з Україною, йдеться у великому розслідуванні The Wall Street Journal.

Контакти Маска з Путіним можуть вказувати на можливе бажання Трампа укласти "велику угоду" з Росією, яка включала б і питання щодо України. Маск, будучи одним із впливових прихильників передвиборчої кампанії Трампа, може стати важливою лан кою в неофіційному діалозі з Кремлем, особливо з огляду на його контакти з російськими чиновниками та обговорення умов завершення війни в Україні.

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