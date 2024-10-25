Маск може бути посередником угоди Трампа і Путіна щодо України, - WSJ

Контакти Маска з Кремлем можуть слугувати неформальним каналом для підготовки майбутніх домовленостей, до яких прагне Трамп.

Американський мільярдер впродовж двох років активно підтримує зв'язок з російським диктатором Володимиром Путіним. Ці контакти можуть бути пов'язаними з Україною, йдеться у великому розслідуванні The Wall Street Journal.

Контакти Маска з Путіним можуть вказувати на можливе бажання Трампа укласти "велику угоду" з Росією, яка включала б і питання щодо України. Маск, будучи одним із впливових прихильників передвиборчої кампанії Трампа, може стати важливою ланкою у неофіційному діалозі з Кремлем, особливо враховуючи його контакти з російськими посадовцями і обговорення умов завершення війни в Україні.

Трамп неодноразово заявляв про своє прагнення досягти угоди з Росією та завершити війну в Україні, припиняючи підтримку конфлікту шляхом посиленої зовнішньої політики. У контексті контактів Маска з Путіним ці заяви виглядають як частина більшої стратегії – налагодити умови для угоди щодо України через посередників і залучити до цього бізнес-лідерів, які мають довірливі відносини з обома сторонами. Таким чином, контакти Маска з Кремлем можуть слугувати неформальним каналом для підготовки майбутніх домовленостей, до яких прагне Трамп, якщо повернеться до президентської посади.

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За словами політолога Яна Бреммера, Маск обговорював із Путіним позицію Кремля та "червоні лінії" Росії щодо України. Під час одного з розмови з Бреммером Маск передав думку Путіна про те, що Росія прагне зберегти контроль над Кримом і забезпечити нейтралітет України, погрожуючи можливим ядерним ударом у разі спроби повернення Криму під контроль Києва. Маск зазначив, що, на його думку, "необхідно зробити все можливе, щоб уникнути такого сценарію".

Пізніше, у 2022 році, Маск опублікував на платформі X (Twitter) своє бачення шляхів до миру в Україні, яке, за словами аналітиків, відображало деякі з умов Кремля, зокрема визнання Криму російською територією та нейтралітет України поза НАТО.

Контакти Маска та Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, американський мільярдер Ілон Маск підтримує контакти з правителем Росії Володимиром Путіним з кінця 2022 року.

Зв'язки бізнесмена та російського диктатора підтвердили кілька офіційних осіб зі США, Європи та Росії. Як з'ясували журналісти, Макс та Путін "розмовляють про бізнес, особисті теми та геополітичні питання, що виникають на тлі посилення напруженості між Росією та Заходом".

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