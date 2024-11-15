ЄС уже готує санкції проти Китаю.

Китай уперше поставив зброю в Росію для використання проти України, і тепер Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій. Як пише Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на свої джерела, відповідні розвідувальні дані надав державам ЄС глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Як заявив один із високопоставлених дипломатів ЄС, ці докази є "переконливими" і підтверджують "постачання летальної допомоги".

"Нам потрібно тепер розглянути всі можливі заходи", - сказав дипломат. При цьому він додав, що важливо безпосередньо поговорити з Китаєм. Інше джерело зазначило, що реакція Європи залежатиме від того, як Китай відреагує на ці відомості. Обговорення санкцій зараз перебуває на ранній стадії, додали співрозмовники видання.

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При цьому, хоча джерела не стали розкривати подробиці розвідувальних даних, проте високопоставлений дипломат послався на "дуже серйозні" повідомлення агентства Reuters.

Росія виробляє дрони в Китаї - що повідомлялося

Раніше Reuters писало, що Росія запустила в Китаї збройову програму з розробки та виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії для використання на війні проти України.

Зазначалося, що ІЕМЗ "Купол" - дочірня компанія російської державної збройової компанії "Алмаз-Антей" - розробила і провела випробування нової моделі безпілотника під назвою "Гарпія-3" (G3) у Китаї, а також має намір налагодити масове виробництво таких дронів для використання у війні проти України за участю китайських фахівців.

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