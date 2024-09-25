БПЛА "Гарпія-3" може долати близько 2000 км з корисним навантаженням 50 кг.

Росія запустила в Китаї збройову програму з розробки та виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії для використання у війні проти України. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела з європейської розвідки та надані ними документи.

Так, в одному зі звітів повідомляється, що ІЕМЗ "Купол", дочірня компанія російської державної збройової компанії "Алмаз-Антей", розробила і провела льотні випробування нової моделі безпілотника під назвою "Гарпія-3" (G3) у Китаї за допомогою місцевих фахівців. А вже в наступних звітах "Купол" повідомив міністерству оборони, що зміг налагодити масштабне виробництво безпілотників, включно з G3, на заводі в Китаї.

Як пише Reuters, згідно зі звітами "Купола", G3 може долати близько 2000 км з корисним навантаженням 50 кг. Згідно з рахунками-фактурами, в Росію вже доставили сім моделей безпілотників китайського виробництва, включно з двома G3, для подальших випробувань за участю китайських експертів.

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Водночас у звітах "Купола" для Міноборони РФ не було вказано більш точного місця розташування об'єктів, пов'язаних із проєктом. Reuters також не вдалося з'ясувати, чи дало міністерство оборони компанії зелене світло на серійне виробництво БПЛА.

При цьому Міністерство закордонних справ Китаю заявило Reuters, що не знає про подібний проект, додавши, що в країні діють суворі заходи контролю за експортом безпілотників.

Китайська техніка у війні в Україні

Раніше повідомлялося, що Росія закуповує сотні одиниць китайських всюдиходів для війни в Україні. Як зазначали в ЗСУ, росіяни використовують ці маленькі маневрені машинки, щоб доставляти особовий склад через мінні поля до місця бойових дій.

Також днями стало відомо, що російські окупанти почали використовувати на війні в Україні китайські бронемашини ZFB-05.

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