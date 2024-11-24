Вона висловила впевненість, що перемога України послужить найефективнішим стримувальним фактором для Китаю.

США мають віддати пріоритет військовій допомозі Україні, а не Тайваню, незважаючи на загрозу китайського вторгнення.

Таку заяву зробила колишня президентка Тайваню Цай Інвень, пише Politico. "Вони повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям. А в нас ще є час", - наголосила вона.

Коментар колишнього лідера Тайваню пролунав після того, як командувач Індо-Тихоокеанським командуванням США адмірал Семюел Папаро заявив, що поставки зброї Україні почали впливати на здатність збройних сил готуватися до загострення в Азії.

Відео дня

Видання зазначило, що в той час як Тайвань сильно залежить від зброї та військової допомоги США для своєї оборони, Цай висловила впевненість, що американська підтримка України допоможе утримати Китай від нападу.

"Перемога України послужить найефективнішим стримувальним фактором", - висловила переконання Цай.

Збільшення Тайванем витрат на оборону

Тайвань збільшив витрати на оборону на 80% за останні 8 років, досягнувши рекордних $19 млрд цього року.

Але цього виявилося недостатньо, щоб задовольнити Дональда Трампа, який припустив, що Тайвань "повинен заплатити", а також закликав країну збільшити витрати на оборону до 10% ВВП.

Вас також можуть зацікавити новини: