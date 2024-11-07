'Особливий геній': в The Times пояснили, як Маск допоміг Трампу перемогти

Маск підтримав кампанію Трампа влітку, з'являвся на мітингах і виділив майже 119 мільйонів доларів на політичні потреби.

Американський мільярдер, власник Tesla і X Ілон Маск агресивно підтримав обраного президента США Дональда Трампа, зокрема через дезінформацію. Втім, у нього можуть бути власні цілі, пише The Times.

"Особливий геній"

На тлі новин про перемогу Трампа Ілон Маск виклав у соцмережі X мем, на йому тягне свої речі в Овальний кабінет Білого дому. Зараз стосунки між новообраним президентом і найбагатшою людиною у світі здаються міцнішими, ніж будь-коли, попри те, що раніше Трамп називав Маска "поганим художником". У своїй промові про перемогу він назвав Маска "особливим генієм", якого необхідно "захищати".

Хоча йшли розмови про те, що Маск може допомогти Трампу скоротити державні витрати, критики припускають, що мільярдер очікує від 47-го президента США повернення своїх вкладень. Маск підтримав кампанію Трампа влітку, з'являвся на мітингах і виділив майже 119 мільйонів доларів на політичні потреби.

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Батько Маска Еррол висловив думку, що його син став ключовою фігурою для Трампа: "Я думаю, що Ілон став переломним моментом для Трампа. Люди вірять в Ілона, тож якщо Ілон вірить у Трампа, то люди вірять і в Трампа. Прийшов час Америці навести порядок, і Ілон допоможе в цьому".

Маск може стати важливою фігурою у Білому домі, що викликає занепокоєння у критиків, які звинувачують його в поширенні конспірологічних теорій через його соцмережу. Занепокоєння поділяє і колишня прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Вона заявила, що Маск "пропагандист дезінформації" і тепер може мати прямий зв’язок із Овальним кабінетом.

Особиста користь

Попри те що Трамп критично ставиться до електромобілів і обіцяв скасувати екологічну політику Байдена, його економічна політика може захистити Tesla від конкуренції з дешевшими китайськими імпортерами. Крім того, Маск вже є одним із головних постачальників для Пентагону, отримуючи мільярди доларів на оборонні проєкти від Tesla та SpaceX.

Щоб убезпечити себе на випадок ескалації між Китаєм і Тайванем, Маск розпорядився перенести ланцюжки постачань SpaceX з Тайваню, і, як повідомляє Reuters, деякі постачальники вже перемістили виробництво до В’єтнаму.

Тайвань має значний вплив у глобальних ланцюжках постачання технологій, виготовляючи 60% світових напівпровідників, а будь-який конфлікт з Китаєм серйозно зашкодить як тайванській, так і американській економікам.

Під час свого першого президентства Трамп виступив проти ідеї, що торгівля з Китаєм вигідна для США, наголошуючи, що аутсорсинг знищив робочі місця в Америці. Тепер він обіцяє запровадити нові мита на китайські товари, щоб відновити промисловість США.

Вимоги Маска до постачальників виводити виробництво з Тайваню можуть бути початком процесу, спрямованого на зменшення залежності від острова, що може зробити його вразливішим до можливої агресії з боку Китаю.

Економічні інтереси Маска в Китаї значні: минулого року він продав там автомобілі Tesla на суму 22 мільярди доларів. Він також має великий завод у Шанхаї, що отримує китайські субсидії. Незважаючи на жорсткі коментарі Маска про американську політику, він завжди стриманий у своїх висловлюваннях про Китай.

Маск також скасував багато обмежень проти мови ворожнечі на X і повернув раніше заблоковані акаунти, включаючи акаунт Трампа. З моменту, коли Маск підтримав кампанію Трампа, він також посилив поширення фейкових новин і чуток про вибори.

Батько Ілона Маска вважає, що Трамп лише виграє, залучивши Ілона до команди: "Ілон неймовірно зайнятий кількома багатомільярдними проєктами, але він завжди знайде час для підтримки Трампа, якщо той потребуватиме його консультацій".

Трамп переміг на виборах у США

5 листопада у США відбулися президентські вибори. Перемогу на них здобув республіканець Дональд Трамп. Низка іноземних лідерів, зокрема президент України, уже привітали його з перемогою.

Зеленський підкреслив, що провів чудову телефонну розмову з Трампом, під час якої лідери домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю.

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