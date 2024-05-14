Вже найближчими днями до України надійдуть нові поставки допомоги від Франції на підтримку українських військових зусиль. Про це сказав французький президент Еммануель Макрон під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
За даними видання Le Monde, французький лідер також засудив посилення російських ударів по Україні, зокрема, по енергетичній інфраструктурі, а також наступ Росії у прикордонні Харківської області. Макрон наголосив, що Франція надасть всю необхідну підтримку в довгостроковій перспективі, щоб "перемогти агресивну війну Росії".
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що під час телефонної розмови розповів президенту Франції про ситуацію на фронті та про українські оборонні потреби: посилення ППО, додаткові системи артилерії, зокрема далекобійні засоби та снаряди.
За його словами, також ішлося про підготовку до Глобального саміту миру.
Війна в Україні: заяви Макрона
Як повідомляв УНІАН, президент Франції ЕммануельМакрон нещодавно зазначив, що від ситуації в Україні залежить безпека Франції. Він наголосив, що потрібно постачати більше обладнання українцям, а європейці "повинні бути готові діяти, щоб переконати Росію".
При цьому Макрон висловив сподівання, що Франції не доведеться воювати, але щоб був мир – потрібно захищатися. За його словами, якщо Росія зайде занадто далеко, і це загрожуватиме інтересам Франції, то він не виключає втручання в ситуацію
Нагадаємо, що раніше Макрон говорив, що західні держави здатні перекинути на українську територію свої війська, якщо виникне така потреба. Згодом в США і ЄС заявили, що в Україні їхні солдати воювати не будуть.