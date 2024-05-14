Україна потребує засобів ППО, артилерії, далекобійних засобів та снарядів, зауважив президент Зеленський.

Вже найближчими днями до України надійдуть нові поставки допомоги від Франції на підтримку українських військових зусиль. Про це сказав французький президент Еммануель Макрон під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

За даними видання Le Monde, французький лідер також засудив посилення російських ударів по Україні, зокрема, по енергетичній інфраструктурі, а також наступ Росії у прикордонні Харківської області. Макрон наголосив, що Франція надасть всю необхідну підтримку в довгостроковій перспективі, щоб "перемогти агресивну війну Росії".

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що під час телефонної розмови розповів президенту Франції про ситуацію на фронті та про українські оборонні потреби: посилення ППО, додаткові системи артилерії, зокрема далекобійні засоби та снаряди.

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За його словами, також ішлося про підготовку до Глобального саміту миру.

Війна в Україні: заяви Макрона

Як повідомляв УНІАН, президент Франції ЕммануельМакрон нещодавно зазначив, що від ситуації в Україні залежить безпека Франції. Він наголосив, що потрібно постачати більше обладнання українцям, а європейці "повинні бути готові діяти, щоб переконати Росію".

При цьому Макрон висловив сподівання, що Франції не доведеться воювати, але щоб був мир – потрібно захищатися. За його словами, якщо Росія зайде занадто далеко, і це загрожуватиме інтересам Франції, то він не виключає втручання в ситуацію

Нагадаємо, що раніше Макрон говорив, що західні держави здатні перекинути на українську територію свої війська, якщо виникне така потреба. Згодом в США і ЄС заявили, що в Україні їхні солдати воювати не будуть.

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