Україна зазнала нападу з боку РФ, і в якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити Росію від подальшого просування, підкреслив президент Франції.

Триває повномасштабна війна в Україні, й президент Франції Еммануель Макрон заявив, що потрібно надавати українцям більше обладнання, щоб вони змогли протистояти агресії РФ.

У президента запитали, чи доведеться французам воювати, і він дав розлогу відповідь, пише Le Figaro. "Україна зазнала нападу з боку Росії, і в якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити Росію від подальшого просування. В Україні на карту поставлено суверенітет і територіальну цілісність цієї країни. Але верховенство права, наші спільні правила також поставлені на карту. І якщо ми допускаємо це в Україні, то це закон сильнішого. І ми не можемо бути в безпеці, це відбувається за 1500 кілометрів від нас", - сказав Макрон.

За його словами, від ситуації в Україні залежить безпека Франції. "Тому ми повинні постачати більше обладнання українцям, але ми також повинні сказати наразі, якщо росіяни заходять занадто далеко, всі ми, європейці", - заявив очільник держави. Макрон підкреслив, що європейці "повинні бути готові діяти, щоб переконати їх (окупантів, - Ред.)".

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"Так що ні, я з усіх сил сподіваюся, що нам не доведеться воювати. Ні, Франція - не військова держава, а мирна. Але так, якщо ми хочемо миру, ми повинні його захищати. Ось чому ми повинні озброюватися, і ось чому ми повинні бути стримувальним фактором і іноді викликати довіру у наших супротивників, кажучи їм: "Якщо ви зайдете занадто далеко і загрожуватимете нашим інтересам, моїй власній безпеці, то я не виключаю втручання", - підкреслив він.

Допомога українцям під час війни - що повідомлялося

Еммануель Макрон раніше говорив, що західні держави здатні перекинути на українську територію свої війська, якщо виникне потреба. Згодом в США і ЄС заявили, що в Україні їхні солдати воювати не будуть.

На початку травня видання la Repubblica повідомляло, що НАТО визначило кілька "червоних ліній", у разі перетину яких російською стороною сили Альянсу втрутяться у війну в Україні.

Пізніше стало відомо, що влада Франції вигадала новий спосіб допомоги Україні - в рамках програми "Лялечка метелика" французи планують передати Києву далекобійні ракети Scalp, які були зібрані із прострочених компонентів чи просто термін придатності яких вже сплив.

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