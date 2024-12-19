Він зауважив, що історично Росія використовує у війні стратегію масових атак, що спричиняє великі втрати з обох сторін.

Втрати Росії у війні проти України перевищують українські в пʼять разів. Таку заяву зробив майбутній спецпосланець обраного президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог в етері Fox Business.

Він зауважив, що історично Росія використовує у війні стратегію масових атак, що спричиняє великі втрати з обох сторін – так вони воювали і в Другій світовій війні. Він наголосив, що нинішня ситуація, яка склалася в Україні, – це "класична війна на виснаження".

Келлог зазначив, що за час війни росіяни втратили сотні тисяч своїх солдатів.

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"Після тисячі днів війни, з 350 або 400 тисячами загиблих росіян і 150 тисячами загиблих українців або приблизно такими цифрами, обидві сторони кажуть: 'Можливо, прийшов час зробити крок назад'", – додав він.

Келлог зауважив, що вірить у те, що саме Трамп зможе завершити війну, що її РФ розпочала проти України.

Втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 3600 танків. Така ж доля спіткала майже 8000 бронемашин.

Такі цифри наводить британська розвідка. Зазначається, що через великі втрати техніки росіянам доводиться покладатися на застарілу й погано обслуговувану техніку часів СРСР.

За офіційною статистикою Генштабу ЗСУ, від початку вторгнення в Україну Росія втратила вже 766 690 своїх військових. Також знищено понад 600 одиниць авіації, 20 тисяч безпілотників, 29 катерів та кораблів. На металобрухт перетворилися і тисячі одиниць іншої техніки.

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