Зеленський: Росія спалює обличчя 'двохсотих' військових КНДР, щоб приховати втрати

Навіть після загибелі на військових Північної Кореї від Росії очікує тільки знущання, додав президент.

Російські військові намагаються спалити обличчя загиблих північнокорейських солдатів, які брали участь у боях проти українських військ, щоб приховати їхні втрати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, РФ не тільки використовує північнокорейських військових для штурмів українських позицій, але й намагається приховати їхні втрати цинічним способом.

"Поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя. Будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити. А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових", - заявив Зеленський.

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Такі дії окупантів є демонстрацією "зневаги, яка зараз панує в Росії - зневаги до всього людяного", додав президент. Він також наголосив, що немає жодної причини, щоб корейці воювали й гинули за Путіна. "І навіть після загибелі на них від Росії очікує тільки знущання. Це божевілля треба зупинити - зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну", - додав Зеленський.

Участь військ КНДР у війні Росії проти України

Восени стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії кілька тисяч своїх військовослужбовців для участі у війні проти України. Вони вже брали участь у боях і зазнали перших втрат.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.

Згодом у розвідці розповіли, що упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області держави-агресора Росії підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат. Йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

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