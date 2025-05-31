На думку політика, Росія становитиме загрозу для Заходу, якщо не буде зупинена в Україні.

Сполучені Штати Америки зробили недостатньо для зупинки російської агресії та відновлення миру в Україні ще у 2014 році. Про це під час Чорноморського безпекового форуму в Одесі заявив Майк Помпео - колишній директор ЦРУ та державний секретар США за часів першої каденії Дональда Трампа.

"Я жалкую, що ми недостатньо зробили у 2014 році, й у 2022 році... І я був дотичний до перемовин у Мінську... Ми вже були за столом переговорів і багато чого бачили й чули. І ніби знайшли певну лінію контролю, але це не зупинило масивну агресію у 2022 році. І ці перемовини в Мінську виглядають так само як ті перемовини, що ми бачимо зараз", – сказав Помпео.

Він додав, що навіть, якщо війна припиниться, "не можна повертатися до російського газу", бо Москва у будь-який час може знайти нову ціль для своєї агресії. Це може бути північ, чи Середземномор’я, де РФ має свій військовий контингент тощо.

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"Якщо Путін складе зброю, нам треба розуміти, що це може легко повторитися. І це може бути не Україна, а будь-який інший регіон, де присутній російський військовий контингент... Росіяни просто не хочуть, щоб західний світ існував", – підкреслив Помпео.

Війна в Україні і США

Як писав УНІАН, на думку експосла США в Україні, почесного члена Atlantic Council Вільяма Тейлора, американський лідер Дональд Трамп, попри побоювання щодо його можливої симпатії до Москви, все ж таки може накласти санкції на РФ. На його думку, у Білого Дому є потенціал для прийняття жорстких рішень щодо Кремля.

Як припускає дипломат, Трамп буде використовувати свій вплив, та є висока ймовірність, що він накладе санкції на Росію та постачатиме Україні більше зброї, щоб змусити Путіна зупинити війну.

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