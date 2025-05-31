Трамп ще може накласти санкції на Росію, - експосол США в Україні

На думку Тейлора, не виключено, що США нададуть допомогу Києву.

Президент США Дональд Трамп, попри побоювання щодо його можливої підтримки Москви, може накласти санкції на Росію. За словами експосла США в Україні, почесного члена Atlantic Council Вільяма Тейлора, Трамп ще може надати Україні необхідну зброю та є надія, що це змусити Кремль піти на поступки й дійсно розпочати мирні перемовини.

Таку думку висловив Тейлор під час Чорноморського безпекового форуму в Одесі.

Він зазначив, що є багато різних страхів стосовно того, що Трамп може грати з Путіним, що президент США може приоритезувати відносини з Росією, а не з Україною. Однак, на його думку, в адміністрації Трампа все ще існує потенціал для прийняття жорстких рішень щодо РФ.

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Як вважає Тейлор, президент США може діяти рішуче та продемонструвати, що Москва не зможе виграти повномасштабну війну, яку розв'язала проти України у лютому 2022 року.

"Трамп буде використовувати свій вплив, і досі є висока ймовірність, що він накладе санкції на Росію та постачатиме Україні більше зброї, щоб змусити Путіна повірити, що він не виграє цю війну", — наголосив дипломат.

Що передувало

Як писав УНІАН, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США Валерій Чалий вважає, що переговори між українською та російською делегаціями, заплановані на 2 червня у Стамбулі (Туреччина), є черговою спробою Росії не укладати справжньої угоди про мир.

За його словами Україні та союзникам не варто довіряти РФ, бо Володимир Путін робить все можливе, щоб симулювати переговори. Чалий сказав, що під час виконання обов'язків посла, довго працював з росіянами у 1990 роках та добре знає, на що вони здатні. Тому призвав не довіряти росіянам, бо вони не прагнуть миру. Як додав дипломат, у наступні тижні, коли зустрічатимуться представники Києва та Москви, зменшення вогню з боку російської армії не буде - окупанти продовжать атакувати як Сили оборони, так й бомбардувати цивільних українців.

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