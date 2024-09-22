Лондон закликає США до мужності у підтримці України, доки не пізно.

Наступного року війна в Україні принесе значно глибші і суворіші виклики, особливо під кінець року. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, якого цитує The Guardian.

За його словами, делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow по цілях глибоко в Росії, досі тривають і потребують "нервів і мужності". Він наголосив, що наприкінці 2025-го і в 2026-му труднощі та виклики війни в Україні стануть "глибшими та суворішими".

Леммі підкреслив, що Україна та її західні союзники обговорюють потреби ЗСУ за межами просто утримання поточної лінії фронту

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"Як міністр закордонних справ я, звичайно, не збираюся коментувати оперативні деталі, тому що це може лише допомогти Путіну. Але між союзниками в реальному часі ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну, коли ми прямуємо до зими", – сказав Леммі.

Росія намагається залякати Захід

Як писав УНІАН, у Кремлі усвідомлюють, що їхня тактика залякування Заходу ядерною зброєю втратила свою ефективність, тож тепер Путін має придумати нові інструменти для того, щоб захистити свої "червоні лінії". У цьому контексті називається можливість влаштувати напади на західні об’єкти під чужим прапором.

Тим часом Володимир Зеленський застеріг США від спокуси піддатись на погрози Москви і дозволити агресору взяти гору в Україні. За його словами, результатом стане втрата Америкою свого авторитету і впливу навіть в Західній Європі.

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