Він заявив, що Україна вберегла Америку від "тотальної війни".

Україна зробила все можливе, щоб не втягнути Америку у війну, однак якщо допустити перемогу Росії, то для самої Америки це матиме катастрофічні наслідки. Як заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The New Yorker, якби Україна не встояла, Путін пішов би далі.

"По-перше, до Європи, Америки та Канади приїхало б близько сорока мільйонів іммігрантів. По-друге, ви б втратили найбільшу країну в Європі - величезний удар по впливу Америки на континенті. Росія тепер матиме там повний вплив. Ви втратите всіх - Польщу, Німеччину - і ваш вплив дорівнюватиме нулю", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що американська громадськість має зрозуміти, що сам факт існування України не є проблемою, водночас стійкість України дала змогу Америці вирішити безліч інших проблем. Росія замість України могла б напасти на Польщу або країни Балтії, які є членами НАТО, і для Сполучених Штатів це було б "катастрофою, ударом нижче пояса".

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"У цьому випадку ви безумовно будете залучені в повномасштабну війну - з військами на місцях, фінансуванням, інвестиціями, а американська економіка перейде на військові рейки. Тому говорити, що ви вже давно берете участь у цій війні, просто неправда. Зовсім навпаки: Я вважаю, що ми вберегли Америку від тотальної війни", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що в разі ослаблення підтримки України Росія може "вирішити, що цього достатньо, і завдати удару по Польщі - наприклад, у відповідь на якусь провокацію з боку Білорусі".

"І ось, після двох із половиною років вашої підтримки та інвестицій, за які ми вам дуже вдячні, ви можете помножити їх усі на нуль. Америці довелося б починати інвестувати з нуля, причому у війну зовсім іншого калібру. У ній битимуться американські солдати. І все це, додам, принесе величезну користь Росії", - додав український президент.

Інші заяви Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що український план перемоги розроблено насамперед з урахуванням підтримки президента США Джо Байдена. Водночас якщо Байден не ухвалить цей план, в України все ще залишається план Б, але це означатиме, що війна триватиме ще дуже довго.

Також Зеленський оцінив "мирний план" Трампа-Венса. На думку президента, Трамп насправді не знає, як закінчити війну в Україні. При цьому наголосив, що ідея Венса щодо закінчення війни в Україні є неприйнятною. Також він вважає, що ця концепція не є планом "у жодному формальному сенсі".

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