У маневрах Альянсу беруть участь близько 90 000 військовослужбовців із 32 країн.

НАТО нині проводить найбільші військові навчання в Європі з часів закінчення холодної війни. Про це йдеться у матеріалі Le Monde.

Видання зазначає, що нині у великомасштабних маневрах Альянсу під назвою Steadfast Defender 24 беруть участь близько 90 000 військовослужбовців із 32 країн і не менше 1100 одиниць бронетехніки.

"Воєначальники НАТО, які до цього часу не бажали прямо націлюватися на Росію, щоб уникнути будь-якої ескалації, тепер без вагань у своїх сценаріях визначають Москву як ворога, з яким потрібно боротися. Для Dragon 24 ціль, поставлена перед військами, полягала в тому, щоб якомога швидше просунутися із Західної Європи до кордону між Польщею та Білоруссю, щоб запобігти ворожим силам", - йдеться у матерілалі.

Підтримка України з боку НАТО - останні новини

Головний дипломат Польщі зробив гучну заяву щодо відправлення військових НАТО в Україну. Радослав Сікорський підтримав ініціативу французького президента Емануеля Макрона щодо відправки контингенту НАТО до України.

Голова МЗС заявив, що головною метою такого кроку був би "винахідливий хід", що порушив би спланований РФ сценарій.

Також УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Дмитрий Кулеба розповів про ідею Макрона щодо західних військ в Україні. За його словами, ідея президента Франції щодо розміщення західних військ в Україні заощадить час Європі.

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