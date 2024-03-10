Париж - перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне, інші країни занепокоєні цим фактом.

Ідея президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення західних військ в Україні заощадить час Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ELTA. За його словами, заява президента Франції не стала несподіванкою для України. Складається враження, що Париж - перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне, інші країни занепокоєні цим фактом.

"Але дискусія, спровокована цим повідомленням з Парижа, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а й для Європи", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС також зауважив, що у багатьох європейських столицях досі немає розуміння, що допомога Україні - це не благодійність, а порятунок життів власних громадян, економія великих коштів, які інакше пішли б на власний захист. Меседж від Макрона - це те, що всі знають, але бояться сказати, вважає Кулеба.

"Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", - додав міністр.

Заява Макрона про відправку військ в Україну

Як писав УНІАН, минулого тижня Макрон заявив про теоретичну можливість відправки західних армій в Україну. Після цього європейські країни одна за одною на офіційному рівні наголосили, що відправка військ в Україну не розглядається.

Однак представники деяких країн все ж побачили певний сенс в словах Макрона. Наприклад, голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ініціатива Макрона "варта уваги", адже в Україні "вирішується доля Європи".

The Hill писав, що своєю заявою про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон, ймовірно, припустився дипломатичної помилки. Але зрештою ця помилка пішла на користь і йому, і Україні.

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