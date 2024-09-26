Американські військові використовують цей боєприпас для створення димових завіс і освітлення поля бою.

Високопосадовці Пентагону рекомендували США надати Україні боєприпаси з білим фосфором для використання на полі бою. Проте Білий дім кілька разів відкидав цю ідею, пише NBC News із посилпнням на слова трьох американських чиновників, знайомих з планами.

Пентагон рекомендував надати Україні снаряди з білим фосфором в рамках декількох пакетів допомоги, в тому числі нещодавніх. За словами посадовців, якщо це рішення буде схвалено, публічно про це оголошувати не стануть.

Джерела видання пояснюють, що стигма навколо білого фосфору і побоювання, що він може вплинути на цивільне населення, утримали чиновників адміністрації Байдена від схвалення цієї рекомендації. Пентагон і Рада національної безпеки Білого дому не відповіли на запити про коментарі.

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Зазначається, що зараз США використовують білий фосфор в артилерійських снарядах для створення диму і приховування пересування військ, а також для освітлення поля бою. І Пентагон рекомендував надати Україні артилерійські снаряди з білим фосфором саме для цього, а не для використання проти ворожих військ.

Що треба знати про білий фосфор

Білий фосфор – це речовина, яка миттєво спалахує під впливом кисню. Він горить при дуже високій температурі і його важко загасити. Речовина прилипає до поверхонь – особливо до одягу чи шкіри – і може спричинити смертельні опіки. Хімічні речовини в димі, який часто пахне часником, також можуть завдати шкоди легеням і очам.

Під час конфліктів 20-го століття, включаючи Другу світову війну та В'єтнам, США використовували білий фосфор проти ворожих військ. Зараз він використовується для інших цілей.

Боєприпаси з білим фосфором не є незаконними, і білий фосфор не класифікується як хімічна зброя відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї. Але міжнародне право вимагає, щоб військові, які його використовують, розрізняли військові об'єкти і місця скупчення цивільного населення.

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