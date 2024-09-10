Америка кратно збільшила виробництво ракет та снарядів.

У США розкрили кількість боєприпасів, які зараз виробляються країною після того, як в оборонно-промисловий комплекс було додатково влито 5,3 млрд доларів. Наприклад, ракет GMLRS до HIMARS станом на кінець літа поточного року щомісячно виробляється 1167 одиниць - на 40% більше ніж у 2022 році.

Як пише Defense Express, про це йдеться у звіті, який присвячений черговій зустрічі контактної групи з питань оборони України в рамках формату Рамштайн.

"Дані, які опубліковані американським оборонним відомством стосуються артилерійських снарядів та зарядів, ракет GMLRS до HIMARS, PAC-3 MSE до Patriot, постріли до ПТРК Javelin та ракети AIM-9X, яка використовується у NASAMS та на бойових літаках, як основна ракета повітря-повітря ближнього бою", - пише видання.

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Відповідно до звіту, наразі у США щомісячно виробляється 40 тисяч артилерійських снарядів у калібрі 155-мм. Аналітики звертають увагу на те, що у порівнянні із показником 2022 року зростання становить 178% - тоді вироблялось лише 14,4 тисячі одиниць. Водночас метальних зарядів, без яких неможливо вистрілити сам снаряд, виробляється значно менше - 18 тисяч на місяць зі зростанням на 24% (проти 14,5 тисяч).

Зі свого боку Defense Express зазначає: начальник логістики Сухопутних військ збройних сил США Даг Буш повідомив, що виробництво 155-мм артилерійських снарядів у США цієї осені має досягнути 80 тисяч на місяць.

"Ракет GMLRS до HIMARS станом на кінець літа 2024 року щомісячно виробляється 1167 одиниць. Це на 40% більше ніж у 2022 році, коли вироблялось 833 ракети на місяць. Водночас у Lockheed Martin у лютому цього року офіційно повідомили, що мають до 2025 року лише вийти на темп 14 тисяч ракет щорічно, що й означає щомісячне виробництво 1167 ракет на місяць, якщо брати середній показник", - йдеться у публікації.

Також, за інформацією Пентагона, за цей же час вдвічі (до 42 на місяць) збільшилося виробництво зенітних ракет MSE до систем Patriot, які можуть перехоплювати балістичні цілі. За даними Defense Express, цей показник в цілому відповідає об'ємам, оголошеним раніше Lockheed Martin.

Окрім того, повідомляється, що виробництво ракет Javelin збільшилось на 14% - зі 175 до 200 одиниць на місяць. Водночас йдеться, що оголошені зброярами цифри - 2400 ракет на рік, тобто щомісячно на 20 ракет більше. За даними Пентагона трохи більше почали виробляти AIM-9X - на 18%, 137 на місяць проти 116, але їх виробник Raytheon не розкривав об'єми їх виробництво.

"Таким чином можливо лише констатувати, що опубліковані міністерством оборони США дані відрізняються від раніше оголошених, як американськими посадовцями, так і самими зброярами", - констатують аналітики.

Окрім того, за інформацією Defense Express, у повідомлення Пентагону потрапила інформація щодо зусиль інших країн НАТО та інших країн-партнерів. Зокрема Франція та Швеція мають у 2025 році вдвічі збільшити потужність виробництва снарядів та вибухівки, подвоїти випуск вишибних зарядів у 2026 році, а пороху - у 10 разів.

"Водночас початкові цифри не названі й необхідно враховувати те, що, наприклад, у Франції виробництво пороху було згорнуто у 2007 році та поновлюється лише зараз", - звертають увагу фахівці.

Йдеться, що більшу конкретику містять узагальнені показники Німеччини, Іспанії, Угорщини, Південної Африки та Австралії, які збільшать виробництво до 700 тисяч артбоєприпасів та до 10 тисяч тонн пороху на рік до 2025 року. Також Німеччина, Румунія та Іспанія спільно вироблятимуть до 1000 ракет GEM-T до Patriot.

"Також згадані зусилля інших країн з інвестицій у збільшення виробництва боєприпасів, більшість з яких реалізується за європейською програмою ASAP, яка має збільшити потужності підприємств з виробництва артилерійських боєприпасів та ракет до 2 млн одиниць на рік у 2025-му", - відзначили аналітики.

ЗСУ вперше застосували проти росіян літаючий автомат Калашникова - що відомо

Нагадаємо, ЗСУ вперше застосували проти ЗС РФ летючий автомат Калашникова. Як повідомляє BILD, таку зброю поставила на озброєння ЗСУ група українських інженерів Wild Hornets. Автомат АК-47 встановили на платформу з чотирма гвинтами й підняли в повітря, як літаючий безпілотник. У середині серпня такий комплекс уперше атакував позиції російських військ.

Зазначається, що літаючий автомат може управлятися із захищеної позиції за кілька кілометрів від оператора.

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