Генерал побачив розуміння тисяч людей та відзначив істерику ворогів України.

Світ нарешті замислився про війну в Україні, і вона перестає бути проблемою самих українців. Таку думку висловив екскомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Відставний генерал зауважив, що його нещодавній виступ в британському аналітичному центрі Chatham House спричинив значний резонанс у світі.

"Значить світ задумався про війну. Значить війна вже не тільки проблема України. Тоді сподіваємося, що дійсно, коли в таких стінах почнуть говорити дипломати, гармати замовкнуть", – написав він у своєму Телеграм.

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Залужний подякував за "шалену підтримку тисяч людей в інтернеті", а також тим, хто висловив свої думки з приводу його промови у Chatham House.

"Я задоволений і реакцією ворогів. Їх істеричні конвульсії лише підтверджують що ми на правильному шляху. Вони нас бояться", – додав він.

Що сказав Залужний у Chatham House

Як писав УНІАН, днями Валерій Залужний виголосив промову на авторитетному британському майданчику Chatham House. В ній він жорстко розкритикував західних політиків за боягузтво і нерішучість у підтримці України.

Зокрема він зауважив, що недостатні поставки зброї в Україну були причиною провалу літнього контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Через це була втрачена можливість перемогти Росію силами самої лише України.

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