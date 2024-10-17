Екскомандувач ЗСУ наголошує, що Росія зараз формує потужний альянс, і навряд чи лише заради знищення України.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну стало наслідком слабкості "колективного Заходу" і його небажання підтримувати глобальну систему безпеки. Про це заявив екскомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, виступаючи у Королівському інституті міжнародних відносин. Текст промови наводить "Українська правда".

"Користуючись слабкістю Заходу і безпосередньо США, Росія у 2008 році розпочала розширення "простору безпеки". Вже згодом у 2014 році, під мовчання все того ж колективного Заходу Росія розпочала війну проти України, яка врешті стала самою кривавою війною 21 століття в центрі Європи", – заявив він.

За словами Залужного, західні політики знаходяться "у заручниках своїх виборців" і змушені "читати молитву" про необхідність уникнення ескалації. Причиною цього він вважає подальші зусилля Кремля із залякування Заходу розмовами про "червоні лінії" та брязканням ядерною зброєю.

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"Колективний Захід не вірив в Україну. Тому західна преса, боячись Путіна, давала Україні спочатку три години, потім три доби. Потім, прийшовши на допомогу Україні, Захід, боячись чи то ядерної війни, чи то ескалації не забезпечив Україну необхідною кількістю зброї, тому ми не змогли досягти у 23-му році якихось значущих успіхів у розгромі Росії і увійшли у стан затяжної війни", – каже екскомандувач ЗСУ.

На думку Залужного, саме влітку 2023 року Україна втратила можливість самотужки "підійти до завершення війни". Він зауважив, що Росія, Китай, Іран та Північна Корея сформували неформальний союз і розширюють свій вплив через БРІКС. Український посол висловив сумнів, що цей блок формується лише заради перемоги над Україною.

Він також наголосив, що Захід дарма покладається на стару зброю, як гарантію своєї військової могутності.

"Хочете ви цього чи ні. Хочуть цього ваші виробники зброї з контрактами на руках, чи ні, війна, на жаль, змінилася. Війни зразка 1953 року вже не буде. Вона закінчилася влітку 23-го року в Україні. У той момент, коли на поле бою прийшли роботи. (...) Їх привів штучний інтелект. (...) НАТО мовчить. А що тоді з глобальною безпекою? Чи вона досі тримається на винищувачах, авіаносцях і наддорогих ракетах? Я вас трохи засмучу. Ні. На жаль", – заявив генерал.

Інші заяви Залужного

Як писав УНІАН, наприкінці вересня Залужний заявив, що "пришвидшене" членство України в НАТО є головним елементом гарантій безпеки необхідних для тривкого миру. За його словами, партнери "вже зараз" можуть захистити український повітряний простір, збиваючи російські ракети і дрони на заході України.

Також нещодавно екскоммандувач ЗСУ висловився проти зниження мобілізаційного віку в Україні. На його переконання, категорію 18-25-річних чоловіків потрібно максимально берегти, тому що "нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років".

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