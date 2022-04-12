У Великій Британії звернули увагу на значні втрати, яких зазнають російські окупаційні війська в Україні.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що план Росії у війні проти України провалюється.

Про це британське відомство повідомляє в Twitter.

Зокрема, зазначається, що під час бойових дій щонайменше шість російських генералів було убито, а російські солдати зраджують і атакують своїх командирів.

При цьому в оборонному відомстві нагадали, що 2 тис. 151 одиниця російської військової техніки, артилерійської зброї і повітряних апаратів було пошкоджено, покинуто, знищено або захоплено, що втричі перевищує аналогічні показники втрат Збройних сил України.

"Російські підрозділи зазнають значних втрат і були змушені повернутись у Білорусь та Росію для реорганізації й відновлення запасів. Ще російські військові випадково збили власний повітряний апарат", - йдеться в повідомленні.

Водночас звертається увага, що офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков стверджує, що "спеціальна військова операція йде суворо відповідно до затвердженого плану".

У цьому зв'язку в британському Міноборони запитують: "Чи це дійсно план?" І закликали Росію припинити війну в Україні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну в живій силі становлять близько 19,6 тис. осіб.

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