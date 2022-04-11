Зокрема, зафіксовано нову інформацію про зґвалтування, скоєні солдатами російської армії.

Після виходу російських окупантів із північних областей України продовжують з’являтися нові докази їхніх воєнних злочинів.

Про це йдеться в звіті британської розвідки за 10 квітня, яку опубліковано в Twitter Міноборони Великої Британії.

"Після виходу російських військових з Півночі України продовжують з’являтися додаткові докази ймовірних воєнних злочинів РФ. Сюди входить повідомлення про виявлення поблизу Бузової (село в Бучанському районі Київщини, - УНІАН) імпровізованої могили із загиблими українськими цивільними", – йдеться в звіті.

Британська розвідка також зафіксувала нову інформацію про зґвалтування, скоєні солдатами армії РФ.

"Звинувачення про сексуальне насильство з боку російських військовослужбовців зберігаються", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому росіяни брешуть, що нібито не скоювали злочинів в Україні. Глава держави вважає, що російське боягузтво наростає і перетворюється на катастрофу, але Україна зупинить це все.

"Що робить Росія? Чим зайняті її посадовці, її пропагандисти та звичайні люди, які повторюють те, що почули по телебаченню? Вони тільки виправдовуються та заперечують. Намагаються перекласти відповідальність. Брешуть. І вже настільки втратили зв'язок з реальністю, що звинувачують нас у скоєнні навіть того, що очевидно – очевидно для всіх у світі – зробили російські війська", - зауважив президент.

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