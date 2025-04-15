Реакція Трампа на російський ракетний удар по Сумах, підкреслила розбіжності між командою радників на чолі з Рубіо і Келлогом та президентом.

Кілька старших помічників президента США Дональда Трампа радять йому більш скептично ставитися до бажання Кремля закінчити війну проти України.

Вони доводять главі Білого дому, що російський диктатор Путін поки що не виявив непідробного інтересу до припинення бойових дій, пише The Wall Street Journal (WSJ). Видання повідомило, що група помічників, до якої входять держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник з питань України Кіт Келлог, рекомендувала Трампу бути більш стриманим по відношенню до Путіна і зайняти жорсткішу позицію з приводу постійних вимог Кремля про територіальні поступки з боку України.

Однак, як пише WSJ, Трамп, як і раніше, підтримує точку зору спецпредставника США Стіва Віткоффа, який після двох зустрічей із Путіним увірував, що той і справді хоче закінчити війну, заявили офіційні особи.

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Журналісти зазначили, що навіть радники Трампа, які виступають за більш жорсткий підхід до Москви, підтримують його мету припинити війну. Але реакція Трампа на російський ракетний удар по Сумах, підкреслила розбіжності серед членів старшої команди радників Трампа.

Нагадаємо, він назвав удар росіян по Сумах "помилкою". А коли репортери стали наполегливо запитувати, хто несе відповідальність, він звинуватив колишнього президента Джо Байдена в тому, що той "дозволив війні статися".

Джерела видання зазначили, що під час обговорень у Білому домі питання про те, чи варто США посилити санкції проти РФ, щоб змусити її піти на перемовини, Рубіо і Келлог порадили Трампу бути більш обережним із дипломатичними намірами Путіна.

Деніел Фрід, колишній високопоставлений чиновник Держдепартаменту, сказав, що Держдеп і Мінфін готують варіанти посилення санкцій проти РФ. Він зазначив, що їх можуть запровадити в разі, "якщо Трамп дійсно вирішить, що з нього вистачить Путіна".

Томас Грем, колишній старший директор у справах Росії в Раді нацбезпеки експрезидента Джорджа Буша-молодшого, сказав, що спроба Трампа перезавантажити відносини з РФ була здійснена багатьма його попередниками, і всі вони розчарувалися в мізерних результатах.

Трамп і Путін

Після приходу до влади Трамп взявся вирішувати питання закінчення війни в Україні і за одне мав намір налагодити відносини з Москвою. Однак, за обіцяні 24 години йому не вдалося завершити війну в Україні, тепер він думає зробити це за 100 днів. Однак у його планах щось пішло не так і тепер Трамп дуже злий на Путіна.

11 квітня розчарований Трамп встановив жорсткі терміни для Путіна щодо України.

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