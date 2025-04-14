Пекінські дипломати взаємодіють з урядами інших країн, проти яких спрямовані мита Трампа.

Китай перевів цивільних урядовців у режим "воєнного стану", спрямувавши свою роботу на побудову коаліції щодо протидії митам, запровадженим американським президентом Дональдом Трампом. Пекін контактує з низкою країн, серед яких і давні союзники США.

Про це із посиланням на чотири обізнаних співрозмовники повідомляє агентство Reuters. Так, чиновникам у міністерствах закордонних справ і торгівлі Китаю наказали скасувати плани на відпустку і тримати мобільні телефони увімкненими цілодобово. Відомства, що займаються питаннями США, також були посилені – в тому числі чиновниками, які працювали над реакцією Китаю на перший президентський термін Трампа.

Пекін намагався уникнути розгортання торговельної війни, кілька місяців китайські дипломати намагалися налагодити контакти з адміністрацією Трампа, аби захистити те, що державні китайські ЗМІ називали "взаємовигідними" торговельними відносинами. Проте на тлі величезних мит з боку США, Китай перейшов від пошуку угоди до запровадження мит у відповідь.

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Пекінські дипломати взаємодіють з урядами інших країн, проти яких спрямовані мита Трампа, зокрема, надсилають листи з проханням про співпрацю до кількох країн, розповіли журналістам співрозмовники. У них викладено китайську позицію, а також сказано про необхідність багатополярності та об'єднання зусиль країн. Повідомлення також містили критику політики США, яка перегукувалася з публічними заявами Китаю. Зазначається, що були встановлені контакти з давніми союзниками США в Європі, Японії та Південній Кореї.

До того ж, Китай звернувся до урядів низки країн G20 з пропозицією укласти спільну декларацію про підтримку багатосторонньої торговельної системи. Про це агентству Reuters сказав дипломат ЄС.

За деякими винятками, торгівля товарами між Китаєм і США зараз в основному заморожена. Крім того, Пекін починає обмежувати торгівлю послугами, не радить своїм громадянам відвідувати США та обмежує імпорт американських фільмів.

Китай і США: торговельна війна

Президент США Дональд Трамп запровадив мита проти низки країн. Найбільше – проти Китаю. Пекін вжив аналогічний крок у відповідь, після чого Трамп вимагав скасувати це. Після відмови Китаю, мита проти цієї країни злетіли ще більше.

Сукупна ставка мита на китайський імпорт до США складатиме 145%, повідомив днями представник Білого дому. Водночас для решти країн Трамп запровадив 90-денну "паузу", залишивши мита на рівні 10%.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив, що безперервне запровадження мит Трампом може призвести до гуманітарної кризи. За його словами, країни-члени Світової організації торгівлі повинні об'єднатися та протистояти "однобічності, протекціонізму та практикам залякування за допомогою співпраці та багатосторонності".

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