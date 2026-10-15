'Не треба було починати': Путін пригрозив Україні відповіддю на удари по НПЗ

Кремлівський диктатор заявив, що Україні "варто було подумати про наслідки", перш ніж розпочинати удари.

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва відповість Україні на удари по російських НПЗ, логістичних та енергетичних об'єктах. Його слова цитують російські ЗМІ.

"Росія відповідатиме Україні на удари по НПЗ, логістичних та енергетичних об’єктах. Не треба було починати", – сказав Путін.

Також глава РФ заявив, що вчора, 14 жовтня, Сили оборони України завдали ударів по деяких російських НПЗ. Однак, за його словами, серйозних пошкоджень немає.

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"Україні варто було подумати над наслідками, перш ніж починати удари по маркетплейсах та інших об’єктах. Київ додумався до атак на Ozon і Wildberries, а тепер просить вплинути на РФ", – додав Путін.

Україна готова до одностороннього припинення ударів по НПЗ

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може піти на поступки США і припинити удари по російських НПЗ, але натомість просить про відповідну послугу від Вашингтона.

Зеленський зазначив, що в обмін на припинення ударів по російських НПЗ США могли б передати Україні ракети для Patriot. Він підкреслив, що в будь-якому разі РФ продовжить атакувати Україну.

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