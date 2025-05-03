Трамп "змінив методологію" і зараз робить саме те, чого не хоче Путін.

Президент США Дональд Трамп сподівався домогтися припинення вогню між Росією та Україною, радикально змінивши позицію Байдена в цій війні, тобто, проявивши жорсткість по відношенню до України та прийнявши більш примирливий тон з Росією.

Однак, як пише The Telegraph, останніми днями "Трамп дедалі більше розчаровується в позиції Володимира Путіна, мабуть, розуміючи, що його водять за ніс". Тепер держсекретар Марко Рубіо заявив, що США змінюють "методологію того, як будуть робити свій внесок", і, як зазначає видання, це серйозна зміна політики для США, що грає не на користь Путіну.

Путін прорахувався

Як пише The Telegraph, імовірно, Путін насправді хоче договірного припинення війни з огляду на відчайдушне економічне становище його країни. При цьому його очевидна непримиренність у відповідь на пропозиції Трампа про припинення вогню - це прагнення змусити президента США прийняти його максималістські умови.

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Однак, "розлютивши Трампа таким чином, Путін, можливо, прорахувався", пише видання. Нова угода щодо мінералів не тільки дала США підвищений економічний інтерес до майбутнього України, але Трамп також заявив, що якщо Путін не погодиться на його мирну пропозицію, він затопить Україну зброєю.

"Це саме те, чого не хотів Путін. Його пріоритетом було запобігти триваючим поставкам боєприпасів із Заходу в Україну, що було однією з його головних умов під час розгляду того, що було запропоновано як беззастережне припинення вогню", - підкреслює видання.

Водночас, щоб істотно вплинути на ситуацію на фронті, обсяг поставок зброї має бути величезним і супроводжуватися також покроковими змінами в обміні розвідданими, а також набагато відкритішими повноваженнями з використання зброї, що поставляється США, проти цілей на території Росії:

"Істотне посилення технічних можливостей України, яким би значним воно не було, навряд чи буде достатнім на даному етапі, з огляду на гостру нестачу в країні бойових військ. Але якщо загроза Трампа почне реалізовуватися, це може підштовхнути Путіна ще далі до прийняття припинення вогню".

Також додатковою і, ймовірно, навіть більш ефективною тактикою було б закручування гайок у російській економіці таким чином, як Байден не робив за три роки війни, пише The Telegraph.

Трамп і війна в Україні

Раніше в Associated Press проаналізували, що буде, якщо США вийдуть із переговорів про завершення війни в Україні. За словами журналістів, багато чого залежатиме від того, чи зможе Європа заповнити можливу нестачу американської допомоги.

Водночас The Telegraph писав, що відсторонення Майка Волца з посади радника з національної безпеки США може дати Трампу прикриття, необхідне для зміни курсу щодо Росії.

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