Трамп починає розуміти, що перешкода на шляху його амбіцій укласти мирну угоду знаходиться не в Києві, а в Кремлі.

Прагнення президента США Дональда Трампа швидко покласти край війні зійшло нанівець, але вирішальна зміна його політики полягає в тому, що він нарешті усвідомлює, що російський лідер Володимир Путін несе головну відповідальність за зрив його зусиль, пише The Telegraph.

І, на думку видання, раптове усунення Майка Волца з посади радника з національної безпеки також можна інтерпретувати як відповідність цьому напрямку руху, незважаючи на те, що Волц також дотримувався "яструбиних" поглядів на Росію.

"Відмова від яструба, до якого його політична база ставилася з глибокою підозрою, може дати Трампу прикриття, необхідне для зміни курсу і, хоч як це парадоксально, переходу до політики, яку рекомендував його колишній радник з національної безпеки", - наголошується в статті.

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Як вказує The Telegraph, Трамп починає розуміти, що перешкода на шляху його амбіцій покласти край війні в Україні, розташована не в Києві, а в Кремлі. І тепер, як зазначає видання, два важливих тести покажуть, чи справді змінилася політика США і чи Путін нарешті відштовхнув Трампа.

Перше - чи підуть за постачанням зброї в Україну цього тижня додаткові поставки допомоги. І друге - чи підтримає Трамп законопроєкт, запропонований сенатором Ліндсі Гремом, про введення санкцій проти Росії.

Скандал із Волцем

У березні Волц опинився в центрі великого скандалу. Він організував груповий чат у месенджері Signal для вищих чиновників Білого дому, в якому обговорювали удари по хуситах. У чат випадково додали головного редактора Atlantic Джеффрі Голдберга. У чаті перебували 18 осіб - зокрема радник президента з нацбезпеки Майк Волц.

1 травня Трамп звільнив Волца з посади і висунув його кандидатуру на роль наступного посла Сполучених Штатів в ООН.

Раніше Reuters повідомляло, що США підготували нові санкції проти Росії в банківській та енергетичній сферах, щоб натиснути на Москву в питанні врегулювання війни в Україні.

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