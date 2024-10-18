Він зізнався, що боїться ескалації і переходу війни на країни-члени НАТО.

Німецький канцлер Олаф Шольц, через побоювання подальшої ескалації, відкинув ключові пункти плану перемоги, який представив український презиент Володимир Зеленський.

Зокрема, Шольц виступив із критикою плану Зеленського після саміту ЄС у Брюсселі. Він вважає, що потрібно нести відповідальність за те, щоб війна між РФ і Україною не перетворилася на війну між РФ і НАТО, пише Bild.

Він заявив, що ніщо не змусить його змінити рішення щодо відмови надати Україні крилаті ракети Taurus. "Не вважаю такі поставки правильними, і так воно і залишиться", - сказав канцлер.

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Шольц також заявив, що буде блокувати швидке запрошення України до НАТО.

Зеленський представив План перемоги

План складається з п'яти пунктів і трьох секретних додатків. Серед них - негайне запрошення в НАТО і продовження операцій ЗСУ в РФ. Також пропонується розмістити в Україні "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування", який має бути достатнім для захисту від будь-якої військової загрози з боку Росії. Крім того, план містить пропозицію для міжнародних партнерів щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування.

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