Німецький канцлер Олаф Шольц, через побоювання подальшої ескалації, відкинув ключові пункти плану перемоги, який представив український презиент Володимир Зеленський.
Зокрема, Шольц виступив із критикою плану Зеленського після саміту ЄС у Брюсселі. Він вважає, що потрібно нести відповідальність за те, щоб війна між РФ і Україною не перетворилася на війну між РФ і НАТО, пише Bild.
Він заявив, що ніщо не змусить його змінити рішення щодо відмови надати Україні крилаті ракети Taurus. "Не вважаю такі поставки правильними, і так воно і залишиться", - сказав канцлер.
Шольц також заявив, що буде блокувати швидке запрошення України до НАТО.
Зеленський представив План перемоги
План складається з п'яти пунктів і трьох секретних додатків. Серед них - негайне запрошення в НАТО і продовження операцій ЗСУ в РФ. Також пропонується розмістити в Україні "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування", який має бути достатнім для захисту від будь-якої військової загрози з боку Росії. Крім того, план містить пропозицію для міжнародних партнерів щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування.