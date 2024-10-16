Прохання Києва щодо подальшої фінансової підтримки на військові потреби буде розглянуте на саміті ЄС 17 жовтня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц проситиме партнерів по Європейському Союзу збільшити фінансову допомогу Україні на військові потреби. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника федерального уряду.

Він запевнив, що Шольц, "безумовно, знову звернеться із закликом розглянути питання про те, яка можлива подальша підтримка".

За даними видання, це питання буде розглянуте на саміті Євртосоюзу, запланованому на 17 жовтня.

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"Україна може розраховувати на кредит ЄС у розмірі 35 млрд. євро, який вона, зокрема, зможе використати для закупівлі зброї. Європарламент має остаточно схвалити його 22 жовтня. Цю суму, однак, може бути зменшено, якщо про свою фінансову підтримку заявлять і США", - йдеться у матеріалі.

Допомога Україні з боку Німеччини - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив, що Німеччина виділить мільярдні пакети допомоги на підтримку оборонних зусиль України. За його словами, до кінця року Берлін за підтримки Бельгії, Данії та Норвегії доставить в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро".

За даними ЗМІ, до цього пакета увійдуть засоби протиповітряної оборони Iris-T, Skynex, зенітні установки Gepard, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари і боєприпаси.

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